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烏軍戰車兵狠批美援「艾布蘭戰車」缺陷 美退役將領怒斥：胡說

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯民眾5月1日圍觀陳列於莫斯科的擄獲美製M1艾布蘭戰車。歐新社
俄羅斯民眾5月1日圍觀陳列於莫斯科的擄獲美製M1艾布蘭戰車。歐新社

烏克蘭戰車兵日前接受CNN獨家訪問時，批評美國軍援的M1艾布蘭主力戰車有一系列弱點與缺陷，引來美國陸軍退役中將赫特林（Mark Hertling）反擊，斥責烏軍戰車兵的經驗談是「胡說」。

商業內幕5日報導，曾任美國歐洲陸軍司令的赫特林本身就是戰車兵出身，日前以CNN軍事分析師身分上節目時，應主播要求回應該報導時表示，烏軍戰車兵提起的一些現象，像是儀器上的凝結水珠等等，「都是在胡說」。

赫特林認為，艾布蘭戰車是為歐戰打造，而且考慮到了前蘇聯紅軍的威脅，也駁斥了烏軍戰車兵收到彈藥類型不對的說法；烏軍戰車兵告訴CNN，他們操作的艾布蘭戰車曾對準一棟房子開砲17發，仍無法將其打垮。

赫特林表示，「我曾在這些裝甲車內開火，而且這輩子都是戰車兵，我知道一個事實，這個戰車組不是沒有選擇正確的武器系統，就是沒有把他們的戰車維護好」。

赫特林說，他在歐洲的艾布蘭戰車部隊度過30年軍旅生涯，沒有碰過烏軍士兵描述的問題。他表示，這些烏軍只是因為戰車拋錨而抱怨，有些心懷不滿的戰車兵有時會為了軍械未能發揮作用而給出各式各樣理由。

赫特林指出，雖然如此，艾布蘭戰車「不是送給烏克蘭的最好戰車，因為維護是個挑戰，必須擁有受過良好培訓的戰車組」，但「烏克蘭持續索取這些戰車，儘管他們知道必須進行高標準維護才能保持戰車運轉」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 美國 裝甲車

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