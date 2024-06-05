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不參加瑞士和平峰會挨批 陸方稱「自主決定」重申俄烏立場「勸和促談」

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瑞士在澤倫斯基的提議下，宣布將於本月15日至16日主辦首屆烏克蘭和平峰會，盼藉此場會議為烏克蘭的和平打下基礎。美聯社
瑞士在澤倫斯基的提議下，宣布將於本月15日至16日主辦首屆烏克蘭和平峰會，盼藉此場會議為烏克蘭的和平打下基礎。美聯社

（德國之聲中文網）根據大陸外交部，大陸外長王毅6月4日在北京會晤土耳其外長費丹（Hakan Fidan）並接受媒體訪問，被問及烏克蘭和平議題，他重申大陸立場一貫為「勸和促談」。

王毅主張「現在和談的條件仍不具備」，但「重視」瑞士籌備和平峰會的努力，且陸方已「多次向瑞方提出建設性意見」。對於日前宣布大陸將不出席瑞士峰會一事，王毅說：「當今世界各種會議很多，能否參加，怎麼參加，陸方將根據自身立場自主決定。」

王毅提及大陸與巴西推動以政治方式解決烏克蘭危機的「六點共識」，並稱包含土耳其在內，在過去1週以來已經有26國確認加入或表態認真研究加入方式。

他表示，「『六點共識』符合大多數國家的共同期望，是當今世界的最大公約數」，並主張「支持『六點共識』的國家越多，召開真正和會的日子就越近，實現和平的前景就越光明」。

北約批評大陸立場

大陸外交部發言人毛寧5月31日宣布陸方不會出席6月中舉辦的瑞士和平峰會，並指該場會議的安排與陸方要求和國際社會普遍期待有很大差距，「陸方難以參會」。

據毛寧說法，陸方的與會要求包含俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論。她說，「根據各方反饋即公布的會議安排，陸方提出的三個要素看起來都難以實現」。

對此，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受北德意志電台（NDR）訪問時，對大陸不與會的決定表示「不意外」。他指出，大陸不僅未譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動，還與俄羅斯總統普亭達成「無止境」的夥伴關係。

史托騰柏格稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，大陸仍持續出售先進技術、微電子和其他設備，支持俄羅斯的戰時經濟，讓俄羅斯能夠繼續對烏克蘭進行戰爭。

此前，瑞士在澤倫斯基的提議下，宣布將於本月15日至16日主辦首屆烏克蘭和平峰會，盼藉此場會議為烏克蘭的和平打下基礎。瑞士方面稱，當前已確認有超過80個國家會出席該場和平峰會。

俄羅斯未收到與會邀請。莫斯科曾多次主張，在俄方沒有參與的情況下，該場峰會將徒勞無功。

本月2日的新加坡「香格里拉對話」防務峰會上，澤倫斯基公開指責俄羅斯利用大陸的影響力及大陸外交官，竭力破壞瑞士和平峰會，並指「像大陸這樣一個獨立的大國淪為普亭手中的工具，真是令人遺憾」。大陸否認有對他國施壓的情況，並稱「霸權主義和強權主義不是大陸的外交風格」。

（綜合報導）

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