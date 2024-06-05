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拜登：烏克蘭和平代表俄羅斯永遠不會占領 不意味基輔加入北約

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）2023年參加北約維爾紐斯峰會。美聯社
美國總統拜登（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）2023年參加北約維爾紐斯峰會。美聯社

美國總統拜登在時代雜誌（TIME）4日刊登的專訪指出，他仍致力於讓烏克蘭獲勝，而和平則代表確保俄羅斯永遠不會再次占領烏國，但烏克蘭加入北約則非必要。

根據時代公布的逐字稿，時代總編輯賈可布斯與華盛頓採訪主任卡拉布雷西問道，烏克蘭的終局會是什麼情況，而和平看起來又像是什麼樣子。拜登對此答稱，「和平看起來就像確保俄羅斯永遠、永遠、永遠、永遠不會占領烏克蘭，這就是和平看起來的樣子。但這並不代表北約，他們是北約的一部分。這代表我們與他們擁有一種就像我們與其他國家一樣的關係，我們供應武器，以便他們將來能夠自我防衛。不過，這不是，如果你注意到…我就是說過我不準備支持烏克蘭北約化」。

拜登接著表示，當他還是參議員和副總統時，曾在烏克蘭待了一個月，當地有著嚴重的貪腐以及非常艱難的環境，「不過，重點是，如果我們再讓烏克蘭被打敗，記下我說的話，你會看到波蘭倒下，所有沿著俄羅斯實際邊界的那些國家，從巴爾幹半島和白俄羅斯的所有這些國家，他們都將做出自己的調整」。

俄烏戰爭 俄羅斯 北約 拜登 烏克蘭

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