非洲政變頻傳多不滿西方…俄外長啟動訪非之旅 爭取政變軍閥支持

俄羅斯持續拉攏非洲國家，盼增加國際支持度！俄羅斯外交部長拉夫洛夫3日啟動訪非之旅，目前將訪問幾內亞、剛果共和國，據傳還會再訪問幾個非洲國家。由於非洲國家近年政變頻傳，上台的軍閥大多對過去合作的西方盟友感到不滿，俄羅斯為爭取俄烏戰爭的支持聲量，因此積極拉攏這些軍閥。

增加安全與礦產合作

根據《美聯社》報導，拉夫洛夫3日訪問幾內亞，與外交部長庫亞特見面，幾內亞政府表示雙方見面是為了要加強兩國的合作，但並未交代細節。拉夫洛夫還要訪問剛果共和國，與總統薩蘇-恩格索見面，據傳他還會訪問查德與布吉納法索，但目前並對外透露。

《法新社》提到，拉夫洛夫在記者會上則說，除了軍事、打擊恐怖主義外，也希望能與礦產豐富的幾內亞有更多經濟交流。俄羅斯外交部表示，拉夫洛夫還邀請庫亞特參加11月在索契舉辦的俄非夥伴外長會議。俄羅斯總統普丁去年7月也曾邀請非洲國家到聖彼得堡聚會，持續拉攏非洲國家。

爭取政變軍閥支持

俄羅斯近來積極爭取非洲國家在俄烏戰爭上支持或保持中立者，而非洲近年來很多國家政變頻傳，而上台的軍閥大多不滿前政府與西方國家的合作，因此就成為俄羅斯政府試圖拉攏的對象。幾內亞也在2021年時驚傳政變，將軍敦布亞推翻前任政府，並成為過渡時期的總統。

包括馬利、尼日、布吉納法索都對於過去合作的西方國家（主要是法國與美國）感到不滿，更希望由俄羅斯提供安全上的協助。拉夫洛夫去年也有訪問馬利，兩國在軍事上便有加強不少合作，俄羅斯的傭兵也趁機進駐馬利。拉夫洛復去年還有訪問南非，希望南非在俄烏戰爭上保持中立。

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