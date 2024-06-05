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傳法國將派軍事教官赴烏克蘭 俄羅斯外長：將成合法攻擊目標

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，赴烏克蘭訓練烏軍的任何法國軍事教官都將成為俄羅斯武裝部隊的「合法目標」。歐新社
俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，赴烏克蘭訓練烏軍的任何法國軍事教官都將成為俄羅斯武裝部隊的「合法目標」。歐新社

在傳出法國可能派遣軍事訓練人員到烏克蘭後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）4日在非洲訪問之際表示，赴烏克蘭訓練烏軍的任何法國軍事教官都將成為俄羅斯武裝部隊的「合法目標」。

拉夫羅夫在與剛果共和國外交部長（Jean Claude Gakosso）舉行聯合記者會時說，「至於法國教官，我認為他們已經在烏克蘭領土上」，稱「無論其身分為何，不管是軍官或僱傭兵都是我們武裝部隊的合法目標」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也表示，「參與訓練烏克蘭政權的任何教官都沒有豁免權，不管他們是不是法國人。」

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）上周說，他已簽署文件，允許法國軍事教官近期到訪烏克蘭訓練中心；但烏國國防部隨後澄清，目前仍在與法國和其他盟國商量。

法國總統馬克宏也表示，不會對「謠言或可能做出的決定」發表評論。

目前法國並無官方派遣的軍事人員在烏克蘭境內協助或訓練烏克蘭部隊。

俄烏戰爭 俄羅斯 法國 烏克蘭

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