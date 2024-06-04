不參與烏克蘭和平峰會 王毅：中方據自身立場決定怎麼參加

瑞士將在6月15日至16日主持為期兩天的烏克蘭和平高峰會，大陸外交部5月31日表示，因會議安排與中方普遍期待仍寸在明顯差距，中方難以參與。大陸外交部長王毅4日表示，和平峰會仍不具備和談的條件，他重申解決烏克蘭危機的「六點共識」，呼籲各國支持。

據新華社報導，王毅4日與土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）在北京共同會見記者，並表達中方對解決烏克蘭危機的基本主張。他表示，在烏克蘭問題上，中國的立場就是勸和促談。

王毅指出，此立場基於大陸國家主席習近平提出的「四個應該」，其中第一條即是各國主權和領土完整應該得到尊重，也強調一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。他表示，「儘管現在和談的條件仍不具備，但中方致力於和平的努力一刻也不會停歇。」

針對中方不參加瑞士主辦的烏克蘭和平峰會，王毅回應，中方重視瑞士為籌備和平峰會所做的工作，也多次向瑞方提出建設性意見，瑞士方面對此一直予以積極評價和感謝，「當今世界各種會議很多，能否參加，怎麼參加，中方將根據自身立場自主決定。」

王毅強調，在烏克蘭危機上，世界需要發出更多客觀且富有建設性的聲音，中國大陸和巴西為此發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，六點共識包括：遵守局勢降溫三原則（戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火），呼籲各方堅持對話談判，加大人道主義援助，反對使用核武器，反對攻擊核電站，維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

王毅稱，當前已有45個國家通過不同方式積極回應「六點共識」，俄羅斯和烏克蘭也對共識的大部分內容予以肯定。他最後強調，「六點共識」符合大多數國家的共同期望，「支持的國家越多，召開真正和會的日子就越近，實現和平的前景就越光明。」