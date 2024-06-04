烏克蘭和平峰會在即 賀錦麗代表美國與會拜登缺席
美國白宮今天宣布，副總統賀錦麗（Kamala Harris）會代表美國出席6月中旬在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，也證實總統拜登（Joe Biden）將缺席這場會議。
這場討論俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的峰會，將於6月15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）召開。
白宮指出，賀錦麗將於15日前往琉森參加峰會，同行的還有美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。
賀錦麗的發言人艾倫（Kirsten Allen）透過聲明表示，賀錦麗將重申對於烏克蘭人民的支持，因為他們抵禦俄羅斯的持續侵略。
聲明提到：「副總統將強調拜登－賀錦麗政府的承諾，在烏克蘭主權和領土完整以及聯合國憲章原則的基礎上，支持烏克蘭為確保公正和持久和平所做的努力。」
基輔當局正尋求國際社會支持，同時努力抵禦俄國軍隊在哈爾科夫州（Kharkiv）發動的新攻勢，且烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一直呼籲拜登參加這場和平峰會。
但拜登將於15日前往美國加州的一場選舉募款活動，好萊塢明星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）以及前美國總統歐巴馬（Barack Obama）等人都會參加這場活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言