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烏克蘭和平峰會在即 賀錦麗代表美國與會拜登缺席

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗。(路透)
美國副總統賀錦麗。(路透)

美國白宮今天宣布，副總統賀錦麗（Kamala Harris）會代表美國出席6月中旬在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，也證實總統拜登（Joe Biden）將缺席這場會議。

這場討論俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的峰會，將於6月15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）召開。

白宮指出，賀錦麗將於15日前往琉森參加峰會，同行的還有美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

賀錦麗的發言人艾倫（Kirsten Allen）透過聲明表示，賀錦麗將重申對於烏克蘭人民的支持，因為他們抵禦俄羅斯的持續侵略。

聲明提到：「副總統將強調拜登－賀錦麗政府的承諾，在烏克蘭主權和領土完整以及聯合國憲章原則的基礎上，支持烏克蘭為確保公正和持久和平所做的努力。」

基輔當局正尋求國際社會支持，同時努力抵禦俄國軍隊在哈爾科夫州（Kharkiv）發動的新攻勢，且烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一直呼籲拜登參加這場和平峰會。

但拜登將於15日前往美國加州的一場選舉募款活動，好萊塢明星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）以及前美國總統歐巴馬（Barack Obama）等人都會參加這場活動。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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