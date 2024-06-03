快訊

繁星就奪台大醫學系榜首 屏東高中他沒補習「校排第一」親揭面試技巧

菲律賓明確挺烏克蘭 澤倫斯基當面向小馬可仕道謝

中央社／ 馬尼拉3日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天在馬尼拉與菲律賓總統小馬可仕會面，並感謝小馬可仕在俄羅斯侵略烏克蘭一事上，「立場明確地」表達對烏克蘭的支持。

亞洲最大的安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）週末在新加坡舉行時，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）意外現身，這是他自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，第2次訪問亞洲。澤倫斯基在新加坡會談之後，前往菲律賓總統府會見了小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

這是身穿黑色上衣、工裝長褲的澤倫斯基，自2019年勝選出任烏克蘭總統以來，首次訪問菲律賓。

澤倫斯基告訴小馬可仕：「謝謝你的邀請，很榮幸能夠來到你們的國家。貴國支持烏克蘭、支持我國捍衛領土完整和主權，我們十分感激。」

他補充道：「非常感謝你們重要的發言，以及你們針對俄羅斯占領我國領土所表達的明確立場。」

澤倫斯基也提到，烏克蘭今年還將在馬尼拉設立大使館。

澤倫斯基在香格里拉對話的最後1天發表談話，請求支持並且參加預定15日和16日在瑞士舉行的峰會，希望為飽受戰爭蹂躪的烏克蘭帶來和平。

小馬可仕在香格里拉對話上發表主題演說，批評南海上非法、脅迫、侵略的行為，但未直接點名中國。

小馬可仕告訴澤倫斯基，對於烏克蘭領導人能訪問馬尼拉，他感到十分「榮幸」。

小馬可仕說：「很高興能見到面，並討論兩國共同的問題，希望能找到有利於雙方的解決之道。」

即將在瑞士登場的峰會，俄羅斯並未受邀，中國已經表明不會出席。俄羅斯稱其對烏克蘭的侵略是「特別軍事行動」。

澤倫斯基已敦促美國總統拜登（Joe Biden）出席，但華府尚未表明將由誰出席。

在新加坡期間，澤倫斯基在記者會上表示，他未能在會議上見到中國代表團，並對北京方面不參加峰會感到失望。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

控大陸幫助俄羅斯破壞和平峰會 澤倫斯基：淪為普亭手中的工具

烏克蘭和平峰會在即 澤倫斯基控大陸阻止他國參加：令人失望

俄烏戰後再訪亞洲 澤倫斯基6月2日出席香格里拉對話

澤倫斯基抨擊巴西總統「優先考慮與侵略者結盟」

相關新聞

澤倫斯基發言人：總統將出席G7峰會 但不確定能否親赴現場

英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergei Nikiforov）表示，澤倫斯基將參加本月13至...

澤倫斯基籲參加烏戰和平峰會 中不出席 美未表態

烏克蘭總統澤倫斯基2日突現身新加坡香格里拉對話(香會)發表演說，尋求更多國際支持，並說6月中旬預定在瑞士舉行的烏戰和平高...

首用美製武器襲俄境內！烏軍出動海馬斯火箭系統攻擊俄國貝爾哥羅德州

獨立報報導，繼華府於5月底批准烏克蘭有限度使用美製武器攻擊俄羅斯邊境之後，俄國國防部和軍事部落客透露，烏克蘭6月1日晚間...

烏美關係緊繃／美逼和談 澤倫斯基陷焦慮

烏克蘭總統澤倫斯基不遠千里，今年親至星國香會會場，主要旨在此重要國際場合，促請更多國家領袖出席本月瑞士的烏戰和平高峰會，...

澤倫斯基：俄中聯手 阻撓烏戰和平峰會

路透及法新社等二日報導，烏克蘭總統澤倫斯基當天突現身新加坡香格里拉對話（香會）發表演說，尋求更多國際支持，並說六月中旬預...

控烏克蘭砲擊釀6傷 俄羅斯州長：當地官員死於彈藥爆炸

俄羅斯西南部貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今天表示，1名當地官員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。