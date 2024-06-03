首用美製武器襲俄境內！烏軍出動海馬斯火箭系統攻擊俄國貝爾哥羅德州
獨立報報導，繼華府於5月底批准烏克蘭有限度使用美製武器攻擊俄羅斯邊境之後，俄國國防部和軍事部落客透露，烏克蘭6月1日晚間首度使用「M142高機動性多管火箭系統」（即海馬斯火箭系統，HIMARS）襲擊俄國的貝爾哥羅德州（Belgorod）。
隨著俄國加大對烏克蘭村莊的侵略行動，上周華府同意烏軍在邊境地區有限度使用美製武器，保護哈爾科夫州（Kharkiv）地區。
每日電訊報指出，被制裁的俄國戰地記者、親克宮部落客波杜布內（Evgeniy Poddubny）在社群Telegram上傳砲彈碎片照片指出，「烏軍使用西方製武器系統攻擊『原屬於』俄國的領土。俄軍防空人員在貝爾哥羅德州摧毀超過10枚飛彈。」
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