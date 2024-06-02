控大陸幫助俄羅斯破壞和平峰會 澤倫斯基：淪為普亭手中的工具

烏克蘭總統澤倫斯基周日（6月2日）表示，中國正在向其他國家及其領導人施壓，阻止他們參加即將在瑞士舉行的烏克蘭安全峰會。在新加坡出席香格里拉對話防務峰會的澤倫斯基向媒體指出，俄羅斯利用中國在該地區的影響力和中國外交官，竭力破壞和平峰會。「像中國這樣一個獨立的大國淪為普亭手中的工具，真是令人遺憾」，他補充道。

澤倫斯基在記者會上還表示，未能在會議期間與中國官員會面，對北京不參加瑞士和平峰會感到失望。在當天早些時候的講話中，澤倫斯基敦促各國高級國防官員出席烏克蘭安全峰會。他表示，目前已經有100多個國家或組織，同時對一些國家領導人仍未確認出席感到失望。

澤倫斯基：參與人越多，俄方越有可能傾聽

美聯社記者注意到，中國國防部長董軍當天早些時候在香格里拉會議上發表了講話，但在澤倫斯基發出呼籲時，他似乎並不在場。澤倫斯基介紹，作為和平的基礎，烏克蘭將在瑞士和平峰會上就核安全、糧食安全、釋放戰俘和歸還被俄羅斯綁架的烏克蘭兒童等問題提出建議。同時，澤倫斯基指出，烏克蘭「願意聽取各種建議和想法，引導我們……結束戰爭，實現可持續的公正和平」。他認為，參與人數越多，俄羅斯就越有可能傾聽，全球大多數國家的參與可以確保真正落實達成的協議。

就中方拒絕參加瑞士和平峰會一事，中國外交部發言人毛寧本周五解釋，中方提出的三項要素，包括和會要是俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案，看來難以實現，會議安排與中方要求及國際社會普遍期待存在明顯差距，中方難以參會。

中方：絕不干遞刀拱火的事

「我們需要亞洲國家的支持」，澤倫斯基周日在這場亞洲年度最重要的安全論壇上強調：「我們希望亞洲了解烏克蘭的情況……以結束戰爭」。澤倫斯基還稱，烏克蘭情報部門發現了一些俄羅斯武器含有中國零部件的證據。他警告說，中國對俄羅斯的支持，將使戰爭持續更長時間，這對全世界不利，對宣稱支持主權和領土完整的中國也不利。

中方尚未對澤倫斯基的最新指責作出回應。當天早些時候，中國防長董軍在演講中沒有特別提及瑞士和平峰會，但他表示：「在烏克蘭危機上，中方始終以負責任的態度致力於勸和促談，不向衝突任何一方提供武器，管控軍民兩用物資物項的出口」。他補充說：「我們絕不干遞刀拱火的事，堅定地站在和平一邊，站在對話一邊」。

意方確認澤倫斯基將參加G7峰會

澤倫斯基在出席香格里拉對話期間，另與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行會談，討論加強烏克蘭防空系統、對烏軍事援助及雙邊安全協議准備等議題。

此外，義大利總理梅洛尼的一名發言人周日確認，澤倫斯基將出席6月13-15日在意大利南部普利亞大區舉行的七國集團（G7）領導人峰會。此前，英國《金融時報》援引美國官員的消息報道稱，預計，澤倫斯基和美國總統拜登將在瑞士和平峰會開幕前幾天的七國集團峰會上簽署雙邊安全協議。

（美聯社，路透社,《金融時報》）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

【 本文章由德國之聲授權提供】