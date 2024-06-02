控烏克蘭砲擊釀6傷 俄羅斯州長：當地官員死於彈藥爆炸

俄羅斯西南部貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今天表示，1名當地官員在彈藥爆炸中喪生，另有6名平民因烏克蘭砲擊受傷送醫。

路透社報導，葛拉特卡夫在通訊應用程式Telegram寫道，柯洛昌斯基（Korochansky）副區長內奇波連科（Igor Nechiporenko）因彈藥爆炸喪生。

葛拉特卡夫說：「我向他的親屬和家人致上最真摯且深切的哀悼。」

他還表示，烏克蘭砲擊舍別基諾區（Shebekino）時，有6名平民遭彈片擊傷，已被送往醫院。

路透社無法獨立核實這些報導。自俄國2022年全面入侵烏克蘭以來，兩國都否認在戰爭中針對平民發動攻擊。

貝爾哥羅德州與俄軍上月發動新一波攻勢的烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）相毗鄰。基輔當局表示，其軍隊僅攻擊位於俄國境內、協助俄軍進攻的軍事目標。

俄國國防部今天表示，其防空系統已摧毀3架烏國稍早向貝爾哥羅德州上空發射的無人機。