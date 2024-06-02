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烏克蘭和平峰會在即 澤倫斯基控大陸阻止他國參加：令人失望

中央社／ 新加坡2日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，中國正努力阻止其他國家參加烏克蘭和平峰會。中國當局以俄羅斯未受邀為由，曾公開批評本月將在瑞士舉行的這場和平峰會。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，中國正努力阻止其他國家參加烏克蘭和平峰會。中國當局以俄羅斯未受邀為由，曾公開批評本月將在瑞士舉行的這場和平峰會。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，中國正努力阻止其他國家參加烏克蘭和平峰會。中國當局以俄羅斯未受邀為由，曾公開批評本月將在瑞士舉行的這場和平峰會。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全論壇的場邊告訴記者：「很不幸，中國現今正努力阻止各國出席和平峰會。」

這場討論俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的和平峰會將於6月15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）舉行。中國外交部5月31日表示難以參加，並說相關安排與中方要求仍有明顯差距。

路透社報導，澤倫斯基於香格里拉對話演講時指出，已有106個國家及組織登記出席和平峰會，但部分國家領袖尚未表達支持，令人失望。

澤倫斯基隨後於記者會說道，他在這次會議無法見到中國代表團，也很失望北京當局不會參加烏克蘭和平峰會。

烏克蘭的重要支持者、美國總統拜登（Joe Biden）亦未釋出參加和平峰會的訊號，若他最終缺席，峰會恐將因此蒙上陰影。

澤倫斯基還感謝美國、德國、荷蘭等國家提供軍事援助，尤其是防空系統。他提到，俄羅斯軍隊今天發射近百枚飛彈攻擊烏克蘭，而且這種事已經發生好幾百遍，「沒有國家能獨自應對此事」。

澤倫斯基隨後指出，雖然他很感激美國允許烏克蘭於哈爾科夫州（Kharkiv）使用美援的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）跨境攻擊俄國，但這樣還不夠。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭 香格里拉

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