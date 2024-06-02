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陸喊「難以參加」和平峰會 澤倫斯基：若支持俄國將拉長戰爭 對世界不利

中央社／ 新加坡2日電
烏克蘭總統澤倫斯基今天出席香格里拉對話表示，若中國支持俄羅斯，戰爭將持續更長時間，對整個世界和中國而言都是不利的。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基今天出席香格里拉對話表示，若中國支持俄羅斯，戰爭將持續更長時間，對整個世界和中國而言都是不利的。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席香格里拉對話表示，若中國支持俄羅斯，戰爭將持續更長時間，對整個世界和中國而言都是不利的；烏克蘭需要亞洲國家支持，需要各方支持的聲音，希望各界知道烏克蘭發生什麼事，烏克蘭正遭遇辛苦經歷。

第21屆香格里拉對話論壇5月31日至6月2日在新加坡舉行，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席並於上午發表演說，下午舉行記者會，接受中央社在內等國際媒體聯合訪問。

來自世界多國的代表將出席在瑞士琉森（Lucerne）召開的烏克蘭和平峰會；不過，中國外交部日前表示難以參加，並說相關安排與中方要求仍有明顯差距。澤倫斯基回應媒體關注中國不參加烏克蘭和平峰會時表示，呼籲各界都應支持烏克蘭立場，向俄羅斯的侵略行為表達反制與抗議。

媒體詢問，如何看待有關外界認為中國支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，澤倫斯基回應，若中國支持俄羅斯，戰爭將持續更長時間，這對整個世界和中國而言都是不利的，延長戰爭不應是好事。

澤倫斯基昨天現身香格里拉對話，在新加坡會見各國領袖與議員，尋求安全協助與對和平峰會的支持。他表示，烏克蘭需要亞洲國家的支持，需要各方支持的聲音，希望各界知道烏克蘭發生什麼事情，烏克蘭正遭遇很辛苦的經歷。

中國國防部長董軍今天在演講中說，中國一向謹慎「在烏克蘭危機上，中方始終以負責任的態度，致力於勸和促談，不向衝突任何一方提供武器，嚴格管控軍民兩用物資物項的出口」。

澤倫斯基去年抵達日本，出席在廣島舉行的七大工業國集團峰會（G7）最後一天議程並宣傳他的「和平方案」。時隔1年，澤倫斯基再赴亞洲出席香格里拉對話。他今天發表演說時表示，俄烏戰爭影響了每一個人且傳遞出危險、違背國際法的訊息，希望此行尋求更多安全協助。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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