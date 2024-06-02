澤倫斯基現身香格里拉對話 會見各國領袖尋支持

烏克蘭總統澤倫斯基昨天突然現身別名「香格里拉對話」的亞洲安全會議之後，昨天晚間與今天稍早在新加坡會見各國領袖與議員，尋求安全協助與對和平峰會的支持。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體平台X上表示，他會見了印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto），美國國會代表團，以及東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）。

澤倫斯基表示：「對我們來說，開始建立公正和平的進程非常重要。俄羅斯不想結束戰爭。因此，我們必須與全世界共同努力，邁向和平。」

澤倫斯基表示霍塔已同意參加定於6月中旬於瑞士舉行的峰會；普拉伯沃在去年的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），也提出印尼如何結束烏克蘭戰爭的計畫。

中國國防部長董軍今天在演講中對與會代表說，中國一向謹慎，不支持俄羅斯，也不支持烏克蘭。

他說：「在烏克蘭危機上，中方始終以負責任的態度，致力於勸和促談，不向衝突任何一方提供武器，嚴格管控軍民兩用物資物項的出口。」

「我們絕不幹遞刀拱火的事，堅定地站在和平一邊，站在對話一邊。」

要求匿名的美國國防部官員表示，澤倫斯基和烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天也將在場邊會談中會見美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）。

這位官員表示，他們將討論烏克蘭當前的戰局，奧斯汀將「強調美國致力於確保烏克蘭擁有抵禦俄羅斯持續侵略所需的一切」。

澤倫斯基也計劃在今天安全峰會的最後討論階段，就「重構全球和平與區域穩定解決方案」發表演說。

烏克蘭正面臨俄羅斯軍隊的新一輪攻擊，特別是在東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）周圍。

美國最近放寬對烏克蘭使用美援武器攻擊俄羅斯境內目標的限制。專家表示，這將有助於烏克蘭在俄軍攻勢增強之前挫其銳氣。

由倫敦國際戰略研究所（International Institute ofStrategic Studies）組織的香格里拉對話將於今天結束。自2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯就沒有參加這項在新加坡舉行的高峰會談。