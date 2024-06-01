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軍援烏克蘭 北約秘書長促盟邦每年至少挹注1.4兆

中央社／ 布拉格31日綜合外電報導
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。歐新社
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。歐新社

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天呼籲北約成員國，承諾每年至少提供烏克蘭價值400億歐元（約新台幣1兆4100億元）的軍援，以確保於俄烏戰爭膠著之際，援助可長可久。

法新社報導，俄羅斯發動新的大規模攻勢之際，北大西洋公約組織（NATO）各國外長齊聚捷克首都布拉格，為7月在美國召開的峰會做準備，屆時將慶祝NATO成立75週年，同時思索力挺烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的新策略。

為期兩天的布拉格會議結束後，史托騰柏格（JensStoltenberg）向記者說：「俄國2022年全面入侵以來，盟邦每年提供烏克蘭大約400億歐元的軍援，只要有必要，我們每年都必須至少維持這樣規模的援助。」

他還提到，期盼北約32個成員國「公平合理」分攤這筆所費不貲的軍援，並打算在7月華府峰會宣布這項計畫，至於分攤額度可能是以各國的國內生產毛額（GDP）為依據，但史托騰柏格主導的計畫還沒定案。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）樂見史托騰柏格的最新提議，還說該方案似乎可以落實，因為負擔額度僅占國防支出的少許部分。

史托騰柏格4月曾提出5年期總額達1000億歐元的援助烏克蘭方案，但北約各成員國對該計畫的具體內容感到困惑，最終不了了之。

俄烏戰爭 俄羅斯 北約 史托騰柏格 烏克蘭

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