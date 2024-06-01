美同意援烏武器攻俄邊境 澤倫斯基讚許

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國決定放寬對烏國使用美援武器攻擊俄羅斯境內目標的限制，是「往前邁進一步」。

法新社報導，華府昨天允許烏克蘭在與俄國邊境地區使用美國武器，保護烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）。美國先前擔心授權這類攻擊可能會使北大西洋公約組織（NATO）捲入與俄國直接衝突，如今克服這些疑慮。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問瑞典首都斯德哥爾摩時稱讚美方的決定。他說：「這是朝目標往前邁進一步…使我們能夠保護住在邊境村莊的人民。」

德國今天也表示，已允許烏克蘭以他們交付的武器，朝俄羅斯的目標發射。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）表示，烏克蘭有權根據國際法自衛，免受來自俄羅斯境內、鄰近烏國邊境的襲擊。

他說：「因此，烏方也可使用為此目的提供的武器…包括我們提供的武器。」

俄國克里姆林宮（Kremlin）昨天指責西方「讓緊張局勢進入新一輪的升級」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，美國製造的武器「已經被用來試圖攻擊俄羅斯領土」。

他說：「這是相當有力證據，顯示美國涉入這場衝突的程度。」

但北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在捷克首都布拉格舉行北約外長會議期間向記者發言，對此回應說：「這是（俄羅斯）總統蒲亭（VladimirPutin）和莫斯科方面力阻北約盟國支持烏克蘭自衛的一部分。」

他說：「烏克蘭有權自衛，我們也有權幫助烏克蘭。」

然而北約成員國之間在這個問題上出現歧見。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示：「對義大利來說，是不可能（同意）在烏克蘭境外使用我們的武器。」

他說：「我們不是在對抗俄羅斯，我們是在保護烏克蘭，這是不一樣的。」