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中國明確不參加瑞士烏克蘭問題和會 俄：支持中國態度

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫。路透
俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫。路透

俄羅斯衛星通訊社報導，中國大陸通報不參加瑞士舉行的烏克蘭和平峰會後，俄羅斯總統普亭的新聞秘書佩斯科夫稱，俄羅斯支持中國對舉行烏克蘭問題「和平」會議的態度。

路透社日前報導稱，中國已通報其他國家政府，將不參加瑞士烏克蘭問題會議。中國外交部發言人毛寧5月31日在例行記者會上表示，將在瑞士舉辦的首屆烏克蘭和平高峰會會議安排，與中方要求以及國際社會普遍期待還有明顯的差距，中方難以參加。中方始終堅持國際和會應具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這三個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。

俄新社報導稱，佩斯科夫在回答記者有關克宮是否討論了中國的決定問題時說：「中國從一開始就表示，在沒有俄羅斯參與所宣布的議程的情況下，舉行這種形式的會議是毫無前景的。」

佩斯科夫表示，在沒有俄羅斯參與情況下尋找解決烏克蘭衝突的途徑完全不合邏輯，沒有前景，實際上是徒然浪費時間。他表示：「中國從一開始就表明了這一點，在這方面，我們的立場與中國的立場完全一致。我們支持這一態度。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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