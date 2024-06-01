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澤倫斯基抨擊巴西總統「優先考慮與侵略者結盟」

中央社／ 聖保羅31日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天在基輔出席拉丁美洲記者會，批評巴西與俄羅斯的關係密切，質疑巴西總統魯拉優先考慮與侵略者結盟。

巴西新聞網站Metrópolis今天報導，面對俄羅斯入侵烏克蘭，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）繼續尋求國際支援，他相信，巴西站在烏克蘭這邊具有很大份量。

澤倫斯基今天在記者會中表示，巴西應該站在烏克蘭這邊，向俄羅斯的侵略行為發出最後通牒。

澤倫斯基質疑巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）優先考慮與侵略者結盟，是因為歷史記憶或經濟問題，他說，「如果是因為經濟，當戰爭來臨時，這些價值觀就應該改變，因為孩子、家庭、生命都比與俄羅斯的貿易重要。」

澤倫斯基還批評，巴西沒有確認是否出席下月中旬在瑞士琉森（Lucerne）召開的烏克蘭和平峰會。

根據巴西外交部的說法，任何關於結束戰爭的談判都需要俄羅斯參與。

澤倫斯基指出，巴西和中國的態度是「如果俄羅斯參加，才會考慮參加」，「但俄羅斯侵犯烏克蘭，是一個恐怖主義國家，難道巴西與俄羅斯的關係比烏克蘭更親近？」

澤倫斯基說，魯拉應該更關心拉丁美洲國家，因為對巴西政府來說，一個強大的拉美國家聯盟比與俄羅斯的任何關係更重要。

烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（OlenaZelenska）在記者會最後邀請魯拉出席瑞士和平峰會，表示「這將是一個恢復緊張關係的機會。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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