不含ATACMS 美允援烏武器打擊俄烏邊界俄境

拜登政府今天首度允許烏克蘭軍隊可用美援武器打擊有限俄國境內目標，是俄烏戰爭以來美方援烏又一重要調整；但可用武器不含威力較大的短程地對地彈道飛彈ATACMS。

華爾街日報指出，美方政策調整後允許烏軍用美援火砲、高機動性多管火箭系統（HIMARS,俗稱海馬士）以短程彈種，打擊烏克蘭東北部哈爾科夫與俄邊界一側俄國境內的指揮所、軍火庫等目標。俄軍在當地集結對哈爾科夫發動攻勢。

美方依然沒准許烏克蘭用射程較遠的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）打擊俄國境內。

准許烏軍用美援武器打擊俄國本土但只限俄烏邊界附近的俄國境內，限定狹窄地理範圍表明拜登政府一面幫烏克蘭能更佳防禦俄軍持續進攻，一面得防止戰事升級成美、俄間直接衝突的風險。

一名美方官員說：「總統（拜登）近日責成行政團隊確保烏克蘭能在哈爾科夫地區以美援武器執行反攻計畫，以便反擊正在攻擊或準備進攻的俄軍。我們禁止拿ATACMS打俄國境內或從遠程對俄境內發動打擊的政策不變。」

美方官員指出，對烏軍開綠燈的美援武器含導引多管火箭系統（GMLRS）、海馬士及像M777榴彈砲等火砲系統。

自俄國2022年2月底入侵烏克蘭以來，華府始終禁止烏方拿美援武器來瞄準俄國境內。至於烏克蘭拿美援武器打擊克里米亞的目標，是因華府不承認2014年遭兼併的克里米亞是俄國領土。

美國國務卿布林肯28日於出訪東歐期間，暗示美方對放寬美援武器使用限制持開放態度。

烏克蘭5月13日於俄軍在烏克蘭東北部發動進攻時，提請美方允許他們用美援武器打擊俄國境內目標。哈爾科夫州與俄國相鄰，俄軍憑藉烏方沒法拿西方援助武器打擊，而放膽在邊境自家一側開火。

烏方請求後，白宮國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及參謀首長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）均同意適度放寬限制，並於15日做成正式建議提交總統拜登。

拜登當天與奧斯汀、蘇利文及北約盟軍最高指揮官卡沃里（Christopher Cavoli）商討並指示他們制定細節。5月17日，布林肯在結束出訪基輔並晉見拜登後，支持這項新作法。

美方這次調整前，包括英國外相卡麥隆（DavidCameron）、北約秘書長史托騰柏格（JensStoltenberg）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已相繼表態，支持讓烏克蘭用西方援助武器打擊俄國境內。