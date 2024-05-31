不甩普亭警告？傳拜登允許烏克蘭用美國武器反攻俄本土

路透報導，3名美國官員30日披露，總統拜登已暗中批准烏克蘭使用美國提供的武器攻擊俄羅斯境內目標，但獲准攻擊目標僅限於靠近烏克蘭北部哈爾科夫邊境的地區。

此一決定相當於拜登政策的轉變，他此前堅決拒絕讓烏克蘭使用美國武器攻打俄羅斯境內。

俄羅斯駐華盛頓大使館和俄羅斯駐紐約聯合國代表團未立即回應置評請求。

其中一名美國官員說，「總統最近指示他的團隊，確保烏克蘭能夠在哈爾科夫地區用美國提供的武器，向正在攻擊或準備攻擊烏克蘭的俄羅斯軍隊進行火力反擊。」

北約和法國、德國等歐洲國家最近都表態力挺烏克蘭使用西方武器攻打俄國，俄國總統普亭則警告，西方若直接軍事介入，恐會讓局勢升級，引爆全球衝突。