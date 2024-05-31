快訊

金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」

為歌而生！張學友「60+」演唱會當場劈腿 證明身體狀況還行

沒房沒車從不出錢養家！女結婚5年才知醫師尪是「無業媽寶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北約外長會議登場 傳秘書長盼盟邦承諾每年1.4兆援烏

中央社／ 布拉格30日綜合外電報導
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。 路透社
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。 路透社

在北約外長們齊聚捷克布拉格開會之際，消息人士今天透露，北約秘書長史托騰柏格將要求盟邦承諾每年最少提供400億歐元（約新台幣1兆4032億元），作為軍援烏克蘭的資金。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）之前不曾公開提出金額，但北大西洋公約組織（NATO）官員曾提過5年總額1000億歐元，或每年200億歐元的構想。

由於美國前總統川普（Donald Trump）可能重返白宮，美國未來對烏克蘭的支持充斥不確定性。在這種情況下，北約成員國外長明天將討論更穩固且長期軍援烏克蘭的方法。

討論重點將擺在敲定一套烏克蘭支援方案的細節，這套方案定於7月9日至11日在北約的華府峰會上通過，並且將修改安排供應武器和彈藥的方法。

北約消息人士告訴路透社，「我們最少須維持現有的支持程度，以滿足烏克蘭所需的可預測性」，而自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，盟邦每年提供的金額約為400億歐元。

德國「商務日報」（Handelsblatt）今天稍早報導，史托騰柏格尋求達成一年400億歐元的承諾。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄軍頭號目標！烏軍戰車兵向CNN透露艾布蘭戰車一系列弱點與缺陷

馬克宏：應允許烏克蘭以西方武器打擊俄軍事基地

應讓烏克蘭用西方武器攻打俄國？馬克宏、蕭茲都同意

普亭警告：若允許烏克蘭用西方武器打擊俄境內 恐爆全球衝突

相關新聞

不甩普亭警告？傳拜登允許烏克蘭用美國武器反攻俄本土

路透報導，3名美國官員30日披露，總統拜登已暗中批准烏克蘭使用美國提供的武器攻擊俄羅斯境內目標，但獲准攻擊目標僅限於靠近...

美軍分析證實 俄羅斯在烏克蘭戰爭使用北韓飛彈

根據今天發布的非機密報告摘要，美國國防部情報單位指出，由碎片圖像分析證實，俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中確有使用北韓飛彈

布林肯暗示：擬解禁援烏武器攻俄境

紐約時報及華爾街日報廿九日報導，美國國務卿布林肯廿八日暗示，美方可能同意烏克蘭用美援武器攻擊俄羅斯境內目標。這是俄烏前年...

正在烏克蘭各條戰線推進 俄羅斯防長曝今年戰果：奪下880平方公里土地

俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）今天表示，俄軍正在烏克蘭各條戰線推進，單單在今年就已奪取880平...

遲遲未批准運用西方武器打擊俄羅斯境內 澤倫斯基：美方需更相信我們

烏克蘭總統澤倫斯基接受英國衛報獨家專訪時表示，美國總統遲遲拜登沒有批准運用西方武器對付俄羅斯境內的目標，致使俄羅斯總統普...

俄羅斯1天造彈逾萬枚 歐援烏砲彈採購計畫苦追

俄烏久戰不下，西方盟國協調從非北約國家購買彈藥援烏。然而，代表購買彈藥的捷克當局表示，俄羅斯在國際市場上購買砲彈的能力勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。