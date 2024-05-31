布林肯暗示：擬解禁援烏武器攻俄境

紐約時報及華爾街日報廿九日報導，美國國務卿布林肯廿八日暗示，美方可能同意烏克蘭用美援武器攻擊俄羅斯境內目標。這是俄烏前年二月開戰以來，首度有拜登政府最高層官員公開暗示美國正考慮更改其相關政策。

鑒於烏克蘭戰場情勢演變，美國正考慮允許基輔以美方提供的武器，越境打擊俄國國土。美方此前表示，不准烏克蘭用陸基地對地陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ）或其他美國武器，攻擊俄境目標。

法國總統馬克宏、德國總理蕭茲和英國外交大臣卡麥隆等歐洲領導人已表態，贊成烏克蘭以西方國家供應的武器攻擊俄境目標，布林肯隨即在摩爾多瓦首都基希納烏和摩國總統桑杜會晤後的記者會做出前述暗示。

北約組織祕書長史托騰柏格本周也在保加利亞首都索菲亞的北約議會大會提到，北約該考慮解除現行對援烏武器若干限制。他說，若烏克蘭無法攻擊俄境軍事目標，如同將他們的一隻手綁在背後，很難遂行防衛作戰。

布林肯在前述記者會重申，美國既不鼓勵也沒促成解禁武器限制，烏克蘭必須自行決定有效自衛的最佳方法，「我們將確保烏克蘭擁有如此自衛所需的裝備」。

他說，兩年多來，拜登政府已隨著戰場形勢變化調適政策，「我們將繼續如此行事」。對記者提問「調適」是否意味著解禁，布林肯答道，這兩個字正是它們本身的意思。報導稱，此話顯示華府立場的靈活性。

拜登政府官員承認正考慮轉變相關政策，但尚未敲定。俄烏戰爭爆發後華府持續提供基輔軍援，但因擔憂戰事升級，一直不准烏方以美製武器攻擊俄境。

白宮國安會發言人柯比就布林肯前述暗示指出，美方不鼓勵、也不會為用美國武器攻擊俄國國土提供便利。隨著戰局改變，「我們對烏克蘭的支持也會適當地改變」，「但現在我們的政策還沒有變」。

美國已供應烏克蘭增程版ＡＴＡＣＭＳ，射程可逾二九○公里。烏軍四月首次藉此打擊克里米亞北部一座機場，而華府並不承認俄國二○一四年兼併克里米亞。

俄國總統普亭廿八日表示，西方援烏武器用來攻擊俄國領土，恐招致報復。