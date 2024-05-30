普亭警告西方 「玩火」恐爆全球衝突

路透報導，俄羅斯總統普亭廿八日警告，允許烏克蘭使用先進西方武器打擊俄羅斯境內目標，是在「玩火」，將導致嚴重後果，更可能引發全球衝突。

普亭表示，如果烏克蘭對俄羅斯進行遠程武器打擊，將需要仰賴西方衛星、情報和軍事協助，因此西方將直接參與其中。

普亭對北約成員國喊話，指出當中幾個小國領土小人口又少，「應該認清自己分量，這是他們在討論要深入打擊俄羅斯領土前，應該考慮的因素之一」。

報導說，剛結束訪問的普亭在烏茲別克首都塔什干表示，局勢持續升級可能導致嚴重後果，「如果這些嚴重後果發生在歐洲，美國會有什麼反應，他們想要全球衝突嗎？」

普亭還說，他相信西方軍事教官已在烏克蘭作為傭兵，進行臥底行動，任何國家若正式派兵到烏克蘭，將導致局面「升級」，以及「走向歐洲嚴重衝突，走向全球衝突」。

烏克蘭最高軍事指揮官日前宣布，正在就派遣軍事教官至烏克蘭一事與法國討論。普亭則警告，「無論誰在烏克蘭領土上，我們都會做我們認為必要的事」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾在布魯塞爾與歐盟國家防長會後指出，針對派遣軍事教官至烏克蘭一事，歐洲國家態度依然分歧。德國等國家反對派遣軍事教官至烏克蘭，因擔心可能讓他們更接近與擁有核武的俄羅斯直接衝突。

根據二○二二年制定的歐盟任務，歐盟成員國已在烏克蘭以外地區訓練五萬名烏軍。

俄羅斯目前掌控烏克蘭百分之十八領土，現在正推進並已在哈爾科夫地區開闢新戰線，這促使西方討論在供應烏克蘭數千億美元援助、武器和情報後，還能做什麼。