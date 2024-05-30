烏軍以西方武器攻俄？ 法德贊同

法國總統馬克宏廿八日與德國總理蕭茲會面，雙方認為應允許烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯境內的軍事目標，北約組織秘書長史托騰柏格日前也表達相同看法。

金融時報報導，馬克宏訪問柏林，與蕭茲會面後在聯合記者會上表示，烏克蘭應該被允許保衛自己的領土不受俄羅斯攻擊，包括其第二大城哈爾科夫，該市幾乎每天都遭到轟炸。

馬克宏說，「我們如何向烏克蘭解釋，他們需要保護自己的城市，但他們無權攻擊飛彈的發射來源？這形同我們告訴他們，我們給你們武器，但你們不能用它們來保護自己」。

馬克宏認為，應容許基輔方面使用軍援武器，摧毀攻擊烏克蘭的俄羅斯軍事設施，但不應攻擊俄羅斯其他民用或軍事設施。

蕭茲則說，他和馬克宏都同意，只要烏克蘭遵守包括美國在內的武器供應國條件及國際法，基輔完全有權利可以自衛。

蕭茲表示，烏克蘭已盡可能根據國際法行事，因此對於部分人稱烏克蘭不應自衛及採取合適措施的言論感到不解。

截至目前，烏克蘭僅可使用其國產飛彈和遠程無人機，打擊俄羅斯境內目標。

北約秘書長史托騰柏格日前也提議，應允許烏克蘭以西方武器打擊俄國境內。他日前接受英國「經濟學人」雜誌專訪時提議，北約盟友有必要考慮解除對烏克蘭使用西方軍援武器的限制，允許烏方以相關武器打擊俄羅斯境內軍事目標，部分歐洲北約成員國表示支持，但美國並不支持。

美國擔心，烏克蘭使用美方提供的長射程飛彈發動攻擊，會被俄國視為升級局勢。白宮向來表示，華府「不允許」烏克蘭使用美國提供的武器攻擊俄羅斯境內目標。但一名美國高階官員透露，美國國務卿布林肯近期一直在推動改變這項政策。

紐約時報日前報導，美國總統拜登一直堅持，烏克蘭不得朝俄羅斯國土發射美製先進武器，以「避免第三次世界大戰」。但國務卿布林肯本月稍早赴基輔訪問後，提議放寬這項禁令，讓烏軍打擊在俄羅斯邊境的飛彈與火砲發射陣地。目前還不清楚拜登的親信中有多少人已經同意。有官員表示，拜登一向是最謹慎的人，這個提案尚未上呈給他。