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俄羅斯打烏克蘭急需財源 擬對富人與企業加稅

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯財政部今天表示，俄羅斯正打算提高對高所得者和企業的稅收，以爭取更多收入來資助在烏克蘭的軍事攻勢。

莫斯科2022年2月下令軍隊入侵烏克蘭以來，政府支出已超出收入數百億美元，導致俄羅斯陷入罕見的年度預算赤字。

對歐洲利潤豐厚的能源銷售的損失，加上軍事支出大幅增加，迫使俄羅斯動用其主權財富基金並向國營銀行借款，以彌補過去兩年的缺口。

財政部今天提議對高所得者提高新的稅收門檻，並將企業稅從20%提高到25%。

根據「國際傳真社」（Interfax）引述財政部的計算結果報導，此次加稅每年將籌措約2.6兆盧布（290億美元）的財源。

財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）在聲明中表示：「這些變化旨在建立公平和平衡的稅收制度。」他補充說，額外的資金將促進俄羅斯的「經濟福利」。

上述提議讓俄羅斯更加遠離統一所得稅率。統一所得稅率是蒲亭總統執政前20年國內經濟政策的基石。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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