快訊

2021年宣布援台疫苗的美參議員三人組 今訪台

輝達大漲推升那指突破1萬7000點再創新高 道指跌逾200點

天氣好轉午後雷雨仍有較大雨勢 吳德榮：鋒面周末再襲台

俄國續侵略烏克蘭 澤倫斯基籲全球關注不應厭倦

中央社／ 里斯本28日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促世界各國持續關注俄羅斯侵略自己國家的戰爭，他還說出現任何厭煩的跡象都會落入俄國總統蒲亭的圈套。

法新社報導，俄烏戰爭已進入第3年，基輔當局面臨西方重要軍事援助的多次延宕，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正促請他的盟邦不要讓烏克蘭在全球議題上被忽視。

澤倫斯基於訪問葡萄牙時表示：「全世界不會厭煩此事，這對烏克蘭人來說非常重要…全世界知道不能對侵略者發動的戰爭感到厭倦。」

他還說：「否則就不會有正義，否則世界會有變化，否則世界會被蒲亭（Vladimir Putin）這樣的人改變。」

澤倫斯基造訪葡萄牙期間，基輔和里斯本當局還簽署了一項安全合作協議。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

澤倫斯基敦促盟國 運用一切手段逼俄和平談判

西班牙迎澤倫斯基簽防衛協議 允提供約350億軍援

烏克蘭資源快耗盡 澤倫斯基怨：西方軍援晚1年

大選因烏戰無限延 澤倫斯基執政5年支持度仍高

相關新聞

澤倫斯基籲西方施壓 逼俄和談

烏克蘭總統澤倫斯基廿七日造訪西班牙馬德里時呼籲西方，「用一切手段」逼俄羅斯和平談判。俄羅斯攻勢持續推進之際，西班牙承諾對...

比利時和烏克蘭簽安全協議 包括交付基輔30架F16

烏克蘭和比利時今天達成雙邊安全協議，包括交付30架F16戰機，由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky...

烏軍總司令稱法國軍事教官將抵達 當局緊急澄清

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天說，他已簽署文件，允許法國軍事教官近期到訪烏克蘭訓練...

澤倫斯基敦促盟國 運用一切手段逼俄和平談判

烏克蘭總統澤倫斯基今天造訪西班牙馬德里時呼籲西方，「運用一切手段」逼俄羅斯和平談判。俄羅斯攻勢持續推進之際，西班牙承諾對...

西班牙迎澤倫斯基簽防衛協議 允提供約350億軍援

烏克蘭總統澤倫斯基今天與西班牙總理桑傑士在西國首都馬德里簽署一份雙邊協議，當中西班牙承諾，今年將提供烏克蘭價值10億歐元...

烏克蘭消息人士稱無人機襲俄國雷達 距離創最遠紀錄

基輔當局的情報人士今天透露，烏克蘭一架無人機昨天鎖定襲擊俄羅斯奧倫堡州（Orenburg）奧爾斯克市（Orsk）的一座預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。