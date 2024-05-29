俄國續侵略烏克蘭 澤倫斯基籲全球關注不應厭倦

烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促世界各國持續關注俄羅斯侵略自己國家的戰爭，他還說出現任何厭煩的跡象都會落入俄國總統蒲亭的圈套。

法新社報導，俄烏戰爭已進入第3年，基輔當局面臨西方重要軍事援助的多次延宕，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正促請他的盟邦不要讓烏克蘭在全球議題上被忽視。

澤倫斯基於訪問葡萄牙時表示：「全世界不會厭煩此事，這對烏克蘭人來說非常重要…全世界知道不能對侵略者發動的戰爭感到厭倦。」

他還說：「否則就不會有正義，否則世界會有變化，否則世界會被蒲亭（Vladimir Putin）這樣的人改變。」

澤倫斯基造訪葡萄牙期間，基輔和里斯本當局還簽署了一項安全合作協議。