澤倫斯基籲西方施壓 逼俄和談

烏克蘭總統澤倫斯基廿七日造訪西班牙馬德里時呼籲西方，「用一切手段」逼俄羅斯和平談判。俄羅斯攻勢持續推進之際，西班牙承諾對烏克蘭提供十億歐元軍援。

法新社報導，北約組織秘書長史托騰柏格也敦促烏克蘭盟國，重新考慮對基輔使用西方武器攻擊俄境的限制，這是澤倫斯基的主要要求。

澤倫斯基與西班牙總理桑傑士舉行聯合記者會時表示：「我們需要加強與合作夥伴的共同努力，才能達成更多，透過一切手段，逼迫俄羅斯達成和平。」

同時，俄羅斯宣布又占領烏克蘭東部兩個村莊，這是最近幾周俄軍一系列進展中的最新一個。

烏克蘭表示，法國很快就會派遣軍事教官。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基說，他已簽署文件，允許法國軍事教官近期到訪烏克蘭訓練中心；但烏國國防部隨後澄清，目前仍在與法國和其他盟國商量。

處於不利地位的烏克蘭持續向支持者、尤其是美國施壓，要求他們允許烏克蘭動用他們提供的遠程武器，攻擊俄羅斯境內目標。

美國等盟國一直不願允許基輔越境攻擊，擔心這可能會讓他們更接近與俄羅斯爆發直接衝突。

澤倫斯基說：「我們需要共同努力，不僅向俄羅斯施加壓力，還要向我們的合作夥伴施壓，讓我們有機會抵抗俄羅斯。」

有跡象顯示，西方正在重新思考。史托騰柏格廿七日在保加利亞首都索菲亞告訴北約國家議員，現在是該重新考慮取消這些限制的時候了，「如果烏克蘭無法攻擊俄羅斯領土上的軍事目標，就是把烏克蘭人的一隻手綁在背上，讓他們很難防禦」。