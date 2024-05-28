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烏軍總司令稱法國軍事教官將抵達 當局緊急澄清

中央社／ 基輔27日綜合外電報導
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基。路透資料照
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基。路透資料照

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天說，他已簽署文件，允許法國軍事教官近期到訪烏克蘭訓練中心；但烏國國防部隨後澄清，目前仍在與法國和其他盟國商量。

綜合法新社與路透社報導，瑟爾斯基稍早說，第一批法國軍事教官很快會抵達烏克蘭，但國防部發布聲明澄清說：「截至目前，我們仍在與法國和其他國家討論此事。」

聲明指出，國防部「已就相關議題的文件展開內部作業，以免在做出相關決定時浪費時間協調官僚問題」。

瑟爾斯基稍早說，他「已簽署文件，將讓第一批法國教官很快到訪我國訓練中心，熟悉這些中心的基礎設施和人員」。

瑟爾斯基是在他與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）和法國國防部長勒克努（SebastienLecornu）舉行視訊會議後宣布此一消息。

法國國防部沒有證實這項安排，僅說還在研議。

法國國防部表示：「在烏克蘭境內培訓是自（法國總統馬克宏）2月26日召開支持烏克蘭會議以來討論過的計畫之一…正如所有在這個場合討論過的計畫，這仍是與烏克蘭合作的主題，尤其是為了理解他們的確切需求。」

法國並未正式派遣軍事人員到烏克蘭協助或培訓烏軍。

馬克宏（Emmanuel Macron）數度提到西方國家可能部署兵力到烏克蘭，引發俄羅斯不滿和法國盟友的不安。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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