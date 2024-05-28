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澤倫斯基敦促盟國 運用一切手段逼俄和平談判

中央社／ 馬德里27日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天造訪西班牙馬德里時呼籲西方，「運用一切手段」逼俄羅斯和平談判。俄羅斯攻勢持續推進之際，西班牙承諾對烏克蘭提供10億歐元軍援。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）此刻也敦促烏克蘭盟國，重新考慮對基輔使用西方武器攻擊俄境的限制，這是澤倫斯基的主要要求。

澤倫斯基在與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）舉行的聯合記者會上表示：「我們需要加強與合作夥伴的共同努力，才能達成更多，透過一切手段，逼迫俄羅斯達成和平。」

同時，俄羅斯宣布又占領了烏克蘭東部兩個村莊，這是最近幾週一系列進展中的最新一個。烏克蘭表示，法國很快就會派遣軍事教官。

處於不利地位的烏克蘭持續向支持者、尤其是美國施壓，要求他們允許烏克蘭動用他們提供的遠程武器，攻擊俄羅斯境內目標。

美國等盟國一直不願允許基輔越境攻擊，因為擔心這可能會讓他們更接近與俄羅斯爆發直接衝突。

澤倫斯基在馬德里強調了這一點。

澤倫斯基說：「我們需要共同努力，不僅向俄羅斯施加壓力，還要向我們的合作夥伴施壓，讓我們有機會抵抗俄羅斯。」

有跡象顯示，西方正在重新思考。

史托騰柏格今天在保加利亞首都索菲亞（Sofia）告訴北約議員，現在是該重新考慮取消這些限制的時候了。

「如果（烏克蘭）無法攻擊俄羅斯領土上的軍事目標，就是把烏克蘭人的一隻手綁在背上，讓他們很難防禦。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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