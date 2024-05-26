烏克蘭和平峰會6月登場 澤倫斯基籲美中領袖與會

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲，美國總統拜登（Joe Biden）及中國國家主席習近平應出席下個月於瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。

法新社報導，澤倫斯基在一段影片中表示：「我要敦促世界各國領袖…呼籲美國總統拜登、中國領導人習主席。」

澤倫斯基接著說：「請運用您個人的領導力並參與，來支持這場和平峰會…全球大多數人都出力，是兌現所有承諾的最佳保證。」

這場討論俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的峰會將於6月15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）舉行。瑞士政府曾說已邀請160個代表團與會，但俄羅斯不會參加。

澤倫斯基提到：「超過80個國家已確認會出席。」

路透社報導，澤倫斯基在這段影片中使用英語。

俄軍最近幾週在戰場上持續推進，並加強空襲烏克蘭各城市。基輔當局希望6月的和平峰會，有助於讓俄國總統普亭（Vladimir Putin）在國際上承受更多壓力。