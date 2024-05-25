路透：G7將探索方法 用凍結俄國資產收益援烏克蘭
根據路透社見過的聲明草稿，七大工業國集團（G7）各成員國的財政首長今天表示，G7將探索方法，來把凍結的俄羅斯資產未來產生收益用於協助烏克蘭。
俄羅斯2022年2月全面侵略鄰國烏克蘭後不久，G7和盟邦便凍結了約3000億美元（約新台幣9兆6750億元）的俄國資產，其中包括主要貨幣和公債，大多是存放於歐洲的託管機構。
美國、英國、德國、日本、法國、加拿大和義大利等G7成員國的財政首長及中央銀行官員，今天於義大利北部的斯特里薩（Stresa）召開會議。
路透社見過的G7聲明草稿指出，開會目的是針對援助烏克蘭的資金來源議題，提出方案以供G7各國政府首長在6月中旬召開的峰會上進行評估。烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）也將參加今天的會議。
G7談判人員已連續數週討論如何把凍結的俄國資產做最佳利用。而過去一段時間，美國也一再催促其他的G7夥伴國支持一項貸款方案，可在短期內提供烏克蘭多達500億美元資金。
聲明草稿寫道：「為了把凍結的俄羅斯主權資產衍生的驚人收益轉化為讓烏克蘭受惠，我們正討論可能的途徑，並且有所進展。」
路透社指出，這份聲明草稿並未包含數字或細節，用字遣詞也謹慎，反映出相關事務仍有多項法律和技術層面的問題待商榷，才能撥發上述援助貸款。
G7提到：「依據我們各自的法律體系，在我們管轄範圍內的俄羅斯主權資產將維持凍結，直到俄國賠償其對烏克蘭造成的損害。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言