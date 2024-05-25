大失準頭！擋不住俄國電戰干擾 西方導引武器命中率僅10％

華盛頓郵報取得烏克蘭方面的機密評估發現，許多美製的衛星導引彈藥在戰場抵擋不住俄國電戰干擾而大失準頭，號稱一發命中的精準導引砲彈甚至命中率僅10%，烏軍索性棄用。

華郵披露，不敵俄軍電戰干擾而失準的西方制導武器系統包含可由M777榴彈砲發射的「神劍」（Excalibur）GPS導引砲彈、俗稱「海馬士」的高機動性多管火箭系統（HIMARS）等。這讓烏克蘭防衛能力大減，迫使他們急尋五角大廈找製造商將系統升級。

俄烏戰爭如今已成西方軍火的測試場，西方武器自波灣戰爭以來從未遇過俄軍等級電戰干擾，如今受到考驗。有能力反制西方高科技彈藥是俄軍目前重新取得俄烏戰場主動權的一大關鍵，也可能啟發中國、伊朗等國。

舉例而言，根據烏克蘭機密評估，美製「神劍」導引砲彈的命中率在幾個月內驟降至不到10%，迫使烏軍去年已棄用這些砲彈。

評估載明「神劍砲彈現有的版本已無效」，還說在五角大廈與製造商解決問題前，烏克蘭戰場經驗已讓標榜「一發命中」的這款裝備宣傳破功。

烏軍的司令部於2023年秋天到今年4月準備相關報告，並將評估分享給美國和其他盟國，盼制定解決方案並與武器製造商建立直接聯繫管道。烏克蘭官員們在報告內的訪談描述相關程序存在嚴重官僚主義，複雜化改進武器失效迫切所需的調整。

機密評估根據戰場直接目視觀察，發現烏軍去年初剛開始用「神劍」155公釐導引砲彈時，準確率超過50%，然而接下來幾個月數字驟降到10%以下，研判問題出在俄國電戰干擾衛星導引。

評估稱在美方停供前，烏軍砲兵大多已棄用「神劍」砲彈；戰場人員表示相較標準的榴砲砲彈，神劍需耗時的特殊計算和程序，反而更難用。華郵直言，神劍砲彈猶如諸多美式裝備的縮影：精準、昂貴、嬌嫩。

另一因俄軍干擾而掉漆的美軍裝備是空射聯合攻擊定向炸彈（JDAM）。

機密評估指出，2023年2月烏軍剛引進JDAM時一度讓俄軍意外，但幾週後就被俄方發現抗電子干擾能力差而準頭大失。這段期間烏軍投擲JDAM的命中誤差，小則差距目標20公尺，大則誤差1.2公里。

一名烏軍高層表示，海馬士多管火箭在2022年俄國侵烏第一年大放異彩，「但第2年在俄國人部署能癱瘓衛星訊號的電戰設備後就走樣，海馬士徹底失準」，使得這種昂貴彈藥越來越被用於打擊優先順位較低目標。

烏方報告裡未提到海馬士的M30或M31制導彈藥準頭，但烏軍司令部今年1月撰發政策文件，敦促西方提供同樣能以海馬士發射的M26集束彈藥，認為這款技術含量較低、無導引卻抗干擾較強的彈種因覆蓋面大，即便不精準也能毀壞目標。

不願具名的烏軍前線營長形容，去年在巴赫姆特（Bakhmut）激戰時，他們在發射海馬士時用偵察無人機追蹤，卻在螢幕上看到沒有一發命中俄軍陣地。

李伊是位於費城智庫「外交政策研究所」（ForeignPolicy Research Institute）的高級研究員，他表示俄軍以電戰對抗導引武器是去年的重要戰場發展。

李伊說，許多武器在一開始都很有效，但隨時間推移就會開始掉漆，因為對手間不斷適應、找出破解方法本就是戰場本質一環。