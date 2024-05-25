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要和誰談判？普亭：澤倫斯基任期屆滿後缺乏合法性

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基在5年總統任期屆滿後就無合法性，如果雙方舉行和平會談，這將構成法律障礙。

俄羅斯對烏克蘭的全面入侵進入第3年，烏克蘭處於戒嚴狀態，儘管澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的5年任期已於本週到期，目前並未訂出舉辦選舉的日程，他與烏克蘭的盟友都認為這在戰時是正確的決定。

路透社今天引述4名俄羅斯消息人士說法報導，普亭準備透過談判達成停火協議中止在烏克蘭的戰爭，但如果基輔與西方沒有回應，俄羅斯準備持續戰鬥。

普亭訪問白俄羅斯時在電視轉播的記者會上表示，澤倫斯基的身分有問題。

他說：「但要與誰談判？這不是毫無意義的問題…當然，我們認為這位現任國家元首的合法性結束了。」

烏克蘭官員駁斥認為澤倫斯基在戰時缺乏合法性的任何說法。

烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）本週表示，任何質疑澤倫斯基合法性的人都是「烏克蘭的敵人」，他們在散播不實資訊。

普亭說，西方會利用瑞士下月主辦的俄烏戰爭會議來支持澤倫斯基的合法性，但這些是沒有法律意義的「公關手法」。俄國並未受邀參與這場峰會。

他說，和平應該透過常理而非最後通牒來達成，應以雙方在戰爭開打後數週達成的草擬文件及「當今的現場實際狀況」為基礎；他指的是俄羅斯掌控烏克蘭近20%領土的事實。

普亭說：「如果到了這一步，我們當然需要了解應該且可以和誰打交道，以簽署具法律約束性的文件。之後，我們必須完全確定我們是與合法的（烏克蘭）當局交涉。」

澤倫斯基在夜間影片演說中沒有提到普亭的發言，但稱普亭決心破壞下個月的和平峰會。

澤倫斯基說：「他擔心峰會可能談出的結果。這個世界有能力迫使俄羅斯達成和平並遵守國際安全規範。俄羅斯無從反抗全球多數國家。這場和平峰會是讓普亭無法再說謊的方案。」

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