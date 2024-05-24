西方將用俄羅斯被凍結的資產 金援烏克蘭

歐洲凍結俄羅斯金融資產所產生的收益，很快將會流入烏克蘭，為正在奮力抵禦俄軍進逼的基輔當局，注入一劑強心針。

七國集團（G7）財政部長24日正在討論新方法，以使用俄國約2,600億歐元（2,820億美元）外匯存底的收益。西方國家在2022年2月俄國全面入侵烏國後，凍結這些俄國外匯存底。

就在幾周前，俄羅斯對烏克蘭北部哈爾科夫地區發動襲擊，隨著俄羅斯的攻擊愈發猛烈，西方領導人面臨與日俱增的壓力，須向捉襟見肘的烏克蘭武裝部隊提供軍援。

美國財政部長葉倫日前在德國法蘭克福說，「重要且急迫的是，我們必須共同找到一條前進之路，釋放在我們司法管轄區內被凍結的俄羅斯主權資產價值，以造福烏克蘭」。

據報導，這項提案獲得美國和歐盟官員的廣泛支持，包括對烏克蘭提供高達500億美元的貸款，並以歐盟扣押的俄國資產在未來產生的龐大收益做為擔保品。

G7財長希望就這項方案達成共識，並在美國總統拜登和其他領導人下月於義大利舉行峰會時簽署。

資深主權債務專家、愛丁堡大學法學院名譽教授布切特（Lee Buccheit）接受CNN訪問說，這項方案是全面沒收俄國資產的折衷辦法。

俄羅斯約三分之二的固定資產、價值約2,100億歐元（2,280億美元）放在歐盟，其中大部分存放在歐洲清算銀行（Euroclear）。

經過幾個月的討論，歐盟日前正式通過了一項協議，決定由Euroclear將這些資產產生的現金進行再投資，再利用這些投資利得支援烏克蘭。據此協議，歐洲每年將把其中25億至30億歐元（27億至33億美元）的收益匯給基輔。今年7月將支付第一筆款項，其中90%專門用於購買武器和軍備。

從2025年1月開始，每年都會重新檢視資金分配情況，並根據需求的變化，將支出轉向重建飽受戰爭蹂躪的烏克蘭經濟。

有別於歐盟的逐年與分批挹注資金，G7正在討論的方案可能是立即提供金額更大的一次性資金。路透引述葉倫談話報導，G7財長已討論了500億美元的金額，但尚未就抵押貸款的規模達成協議。

除了扣押資產、或以賺取的利息做為擔保貸款給基輔外，西方還可以考慮第三種選項──所謂的賠款貸款（reparations loan）。這個方法是，烏克蘭向包括G7成員在內的盟友財團借錢，並承諾以俄羅斯的賠償或賠款做為抵押品。此舉將使基輔獲得的資金，比運用俄羅斯資產的未來或當前收益更多。

債務專家布切特表示，如果俄羅斯不賠款，那麼G7將可利用俄國被凍結的資產池來收回提供給烏克蘭的貸款。這項機制還能確保俄羅斯承擔重建烏克蘭巨額費用的一部分，世界銀行已在未來十年投入4,860億美元。

布切特說，除非俄羅斯政權更迭，否則俄國總統普亭絕對不會賠款。因此，這近3,000億美元的被凍結資產，可能是俄國唯一能賠給烏克蘭的款項。