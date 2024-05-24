烏軍戰況吃緊…傳美擬解禁 援烏武器可攻俄本土

美國將第一批精密武器運交烏克蘭以來，美國總統拜登一直堅持一條禁令，即烏克蘭總統澤倫斯基必須同意，絕不朝著俄羅斯國土發射這些美製先進武器，以「避免第三次世界大戰」。但紐約時報廿二日報導，圍繞此一政策的共識正開始動搖。

紐時指出，在國務院的推動下，拜登政府內部現正激烈討論是否放寬這項禁令，讓烏軍打擊在俄羅斯邊境的飛彈與火砲發射陣地。澤倫斯基表示，這些目標讓俄軍取得最近的領土戰果。

國務卿布林肯上周赴基輔訪問後，提出這個提案，但目前還不清楚拜登的親信中有多少人已經同意。有官員表示，拜登一向是最謹慎的人，這個提案尚未正式上呈給他。

國務院發言人米勒拒絕就有關烏克蘭政策的內部審議發表評論，包括布林肯從基輔歸國後提交的報告。

不過，參與審議的官員表示，布林肯的立場已經改變，原因是俄軍開闢了一條新戰線，帶來破壞性後果。俄軍將軍火直接擺在烏克蘭東北部邊境對面，瞄準烏克蘭第二大城哈爾科夫；俄軍知道，烏軍只能使用非美製無人機和其他武器回應。

報導指出，美國的壓力目前正在加劇，要協助烏克蘭對付俄羅斯軍事設施，即便華府希望維持禁止用美援軍械攻擊煉油廠和其他俄羅斯的基礎設施。通常在戰略上跟美方一致的英國，則已默默取消限制。

美國現在也考慮在烏克蘭國內訓練烏軍，而不是將他們派往德國的訓練場。這需要將美國軍事人員派駐烏克蘭，這是拜登迄今所禁止的。

澤倫斯基日前接受紐時採訪時，駁斥美方對事態升級的恐懼，稱俄羅斯總統普亭已讓戰爭升級，也覺得俄國不太可能動用核武。但拜登和一些幕僚顯然不相信，認為存在某個紅線，會激發普亭嚴厲回應。