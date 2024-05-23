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烏克蘭戰況艱困 英國主導軍援基金緊急增援防空系統

中央社／ 倫敦23日專電

俄羅斯持續加大攻擊烏克蘭力道，企圖在西方新一波軍援到位前，對烏方極限施壓。由英國管理的國際軍援基金將投入1億5000萬英鎊（近新台幣62億元），為烏克蘭緊急增援防空系統，並協助提升海戰能力。

國際烏克蘭基金（International Fund for Ukraine,IFU）由英國國防部管理。國防部今天表示，新一波IFU對烏軍援內容為價值分別達7000萬及8000萬英鎊的防空和海戰系統，包括防空雷達、反無人機（C-UAS）、電子作戰系統，以及小型船艇、偵察型無人機、無人水面艦艇、自殺無人機、反水雷無人機等。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，IFU於該年8月成立，迄今從歐洲和亞洲募得累計超過9億英鎊資金，英國本身投入約5億英鎊。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年4月下旬宣布加碼軍援烏克蘭，將年度軍援預算由25億英鎊提高至30億英鎊。國防大臣夏普斯（Grant Shapps）22日在倫敦一場防衛事務會議重申，英國的軍援烏克蘭預算將維持每年30億英鎊的水準，至少持續到2030年底。

在同一場演說，他提到，英方握有證據，俄羅斯和中國正在作戰裝備（combat equipment）上進行合作，以將相關裝備用於烏克蘭戰場。

夏普斯說，「致命援助正在、或未來將從中國流向俄羅斯及烏克蘭」，這是令人憂心的重大新發展。

夏普斯正在立陶宛訪問，出席跨國安全論壇「北方集團」（Northern Group）防長會議，軍援烏克蘭是重點議題之一。中國疑似改變對外宣稱的「不提供俄羅斯致命性武器」立場，勢必在會議引發關注。

2012年成立的「北方集團」由英國主導，成員為歐洲北部12個國家，包括英國、荷蘭、德國、波蘭、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞，宗旨為就歐洲安全議題進行磋商、增進防衛合作。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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