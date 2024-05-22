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台灣援助烏克蘭 戰後兒童運動學校獲得新生

中央社／ 柏林22日專電

戰火中燃起希望的火花，台灣援助烏克蘭布查市（Bucha）修建的兒童運動學校今年5月14日落成，市長費德魯克在落成典禮上表示：「雖然戰事未歇，來自台灣的協助從不間斷。」

距離首都基輔的布查市遭受嚴重戰火衝擊，據聯合國資料，2022年俄軍入侵烏克蘭期間，造成當地大規模平民死傷與建築物損毀，布查市一片滿目瘡痍。

現今在烏克蘭政府與國際社會的支持下，布查市逐步展開重建工作。

去年8月，駐波蘭代表吳尚年代表台灣與布查市市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）簽署援助重建協議，捐款60萬美元協助該市興建防空避難所及重建被戰火炸毀的兒童運動學校。

經各方超過半年的努力，布查市兒童運動學校於今年5月14日獲得新生，在落成典禮上，費德魯克向所有參與重建工程的人員致謝，其中特別提到台灣，強調雖然烏俄戰事未歇，來自台灣的協助卻從不間斷。

他在致詞中表示：「縱使台烏相隔千里，雙方仍團結一致，台灣對布查市當前迫切的需要提供最即時的幫助，我們感受到了來自台灣人民的溫暖與支持，對此我致上最誠摯的感謝。」

吳尚年則代表台灣透過視訊方式參與典禮，認為新生的布查市兒童運動學校是一個象徵著重生與希望的地方，布查市能在戰火中持續重建，維持市民的日常生活，是全世界的標竿，對市長費德魯克及重建團隊的效率致敬。

她也在談話中鼓舞堅定對抗俄羅斯侵略的烏克蘭，表達縱使和平之路遙遠，台灣會繼續與烏克蘭站在一起，相信為對抗威權而戰的民主國家終將獲勝。

俄烏戰爭已經超過兩年，無數烏克蘭民眾仍在戰火中受難。這所兒童運動學校的落成，不僅為布查市注入了新的生命力，也展現了台灣在國際社會中積極承擔人道關懷和提供支持的重要角色。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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