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美最高將領：目前無意派軍訓人員赴烏克蘭

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美軍參謀首長聯席會議主席布朗。美聯社
美軍參謀首長聯席會議主席布朗。美聯社

法國對派兵赴烏克蘭訓練烏軍持開放態度，但美軍參謀首長聯席會議主席布朗今天表示，美國不打算派軍事訓練人員前往烏克蘭，要派員也是等俄烏戰爭結束後才會著手。

路透社報導，俄烏戰爭已延續超過2年，俄軍現趁烏軍兵力短缺及西方延宕軍援數月之便，在烏東戰場慢慢取得進展。外界好奇美國與盟邦除挹注價值數百億美元武器、提供情報及在海外訓練烏軍外，是否還有更大的援烏空間。

布朗（Charles Q. Brown Jr.）今天告訴媒體，目前沒有計畫派遣美國的訓練人員到烏克蘭，還說「一旦這場衝突結束且局面對我們更有利時，我猜屆時就能派訓練人員過去」。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭前，美國約有150名軍事訓練人員在烏克蘭境內，但開戰後已撤離。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年2月表示不排除西方派兵前往烏克蘭，但之後多名歐洲國家領袖已經公開反對這個想法。

法國外長塞儒內（Stephane Sejourne）事後澄清馬克宏的言論，稱法國可為特定需求派兵赴烏，但並非與俄羅斯作戰；塞儒內還說，馬克宏的想法是希望激起這方面的討論，但並無這方面的具體計畫。

布朗與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense ContactGroup）的會議結束之後對外說明。兩人均稱需在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）面臨俄軍攻勢加壓之際幫助烏克蘭。

前美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）20日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時，建議總統拜登應解禁，放手讓烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯境內目標，五角大廈對此未予理會。白宮擔憂讓烏克蘭使用美國武器攻擊俄國境內會導致美俄直接衝突。

布朗表示，他相信烏克蘭未拿美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）攻擊俄國境內目標。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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