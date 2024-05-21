快訊

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

橫跨半個基隆！殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

「蛤！要嫁客家人」新嫁娘不解為何親友都反對？網掀偏見論戰

黃仁勳淪攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
有消息指俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術。路透
有消息指俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術。路透

美國防衛部落格（Defence Blog）報導，網路抵抗組織的電腦駭客提供新情報，揭示俄羅斯無人機製造商「Albatros」，很可能採用顯示卡巨頭輝達（NVIDIA）的技術。

調查機構InformNapalm對這些文件進行分析，揭示俄羅斯無人機製造商「Albatros」，其新型Albatros M5無人機使用輝達開發的Jetson系列微電腦進行精確的影像辨識能力。

駭客滲透進「Albatros」公司的內部文件、電子郵件發現，該公司與輝達的商業合作至少自2016年以來一直持續，雖然商業活動在美國先前提出對俄羅斯全面制裁後也跟著中斷，但是非經濟活動的學術交流卻未斷，輝達的主要聯絡人是Albatros公司的業務開發資深經理卓拉耶夫（Anton Dzhoraev）。

最近一封時間為2024年2月26日的電子郵件中，輝達邀請卓拉耶夫參加由輝達主持的先進人工智慧討論會「NVIDIA GTC 2024 AI」，並建議卓拉耶夫也可以向學生和有興趣的同事發送邀請。

根據輝達官網介紹，Jetson微處理器可以用來自動運輸、自動化機器人和其他嵌入式應用程式的領先平台，內含小尺寸的高效能電腦Jetson模組、用於加速軟體的SDK，以及具有感測器、SDK、服務和產品的生態系，有助於加快開發速度。Jetson與其他輝達平台上使用的相同人工智慧軟體和雲端原生工作流程相容，提供自動化裝置所需的節能效能。

對此，輝達公司尚未就他們與俄羅斯軍用無人機製造商的合作發表評論。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

5晶片大廠高層齊聚電腦展 產業專家：固樁兼秀AI應用

被輝達員工爆料「很難共事」！黃仁勳：形容很貼切

黃仁勳預測人形機器人將成主流 六月抵台演講分享AI新知

廣達旗下廣明 卡位機器人

相關新聞

黃仁勳淪攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術

美國防衛部落格（Defence Blog）報導，網路抵抗組織的電腦駭客提供新情報，揭示俄羅斯無人機製造商「Albatro...

澤倫斯基批西方拖太久才決定馳援 親曝正說服北約盟友幫攔飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基20日於基輔接受路透專訪，批評美國等西方國家拖太久才決定馳援，透露正在說服北約盟國更直接涉入戰爭，包含...

俄烏戰爭推高全球軍事預算 破歷史紀錄

若想一窺當今世界面臨的安全威脅，不妨看看各國政府增加了多少國防開支。去年，也就是俄烏戰爭爆發的第二年，全球軍事預算達到2.44萬億美元，比2022年增長了近7%，增幅為2009年以來最高。這意味著去年全球人均軍費開支達306美元，創下冷戰結束以來的最高紀錄。

任期到期 澤倫斯基為何得以留任烏克蘭總統？

烏克蘭總統澤倫斯基的正式任期於本周一（5月20日）結束。新一輪總統大選本應在3月底舉行，但由於烏克蘭仍處於戰爭和戒嚴狀態，議會決定推遲投票。烏克蘭人面臨的一個主要問題是，澤倫斯基卸任之後，誰來接替他的職位。

俄羅斯空襲哈爾科夫釀至少5死 6旬婦淚喊：失去世界上的一切

烏克蘭當地官員說，俄羅斯今天空襲烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）郊外的1處休閒區，至少造成5人死亡、16人受傷

無人機互轟！烏克蘭指摧毀37架 俄羅斯稱擊落60架

烏克蘭空軍今天指出，烏國部隊於夜間摧毀俄羅斯出動的所有37架攻擊無人機。俄羅斯官員則聲稱，烏克蘭出動至少60架無人機襲擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。