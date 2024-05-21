澤倫斯基批西方拖太久才決定馳援 親曝正說服北約盟友幫攔飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基20日於基輔接受路透專訪，批評美國等西方國家拖太久才決定馳援，透露正在說服北約盟國更直接涉入戰爭，包含協助攔截俄羅斯飛彈，還有讓烏軍使用西方武器打擊俄國邊境軍事設施甚至是境內領土。

澤倫斯基再次呼籲美國及其他盟友加快軍援，「我們的每一個決定幾乎都晚了一年左右」，他描述現狀往往是前進一大步又後退兩步，喊話必須稍微改變馳援模式。

此外，澤倫斯基直言雖然清楚盟友憂心激怒莫斯科，但是希望他們能更直接涉入戰爭，更提議鄰近的北約國家倘若無法直接提供軍機，不如出動國軍幫忙攔截和擊落俄國飛彈。他說：「這是有沒有意願的問題，每個人都說相同的話，擔心戰事惡化。每個人都習慣烏克蘭正在消亡的事實，這樣對所有人而言就不會惡化。」

澤倫斯基也透露，正在和國際盟友磋商使用軍援武器打擊俄國邊境軍事設施，甚至俄國領土，「不過目前商議沒有進展」。

俄軍近幾周入侵烏克蘭東北部，進一步考驗基輔已然緊繃的防線；於此同時，烏克蘭在烏東頓巴斯（Donbas）地區和俄軍激烈交戰後喪失部分領土。除此之外，烏軍近來在東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）節節敗退，對此澤倫斯基稱當地情勢已經「得到控制」。