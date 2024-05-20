俄烏戰爭推高全球軍事預算 破歷史紀錄

若想一窺當今世界面臨的安全威脅，不妨看看各國政府增加了多少國防開支。去年，也就是俄烏戰爭爆發的第二年，全球軍事預算達到2.44萬億美元，比2022年增長了近7%，增幅為2009年以來最高。這意味著去年全球人均軍費開支達306美元，創下冷戰結束以來的最高紀錄。

由於基輔沒有准備好應對如此大規模的沖突，西方國家加大了對烏克蘭的軍事援助，而與俄羅斯以及中東和亞洲其他地區不斷升級的緊張局勢也促使各國政府加強防御，這是自二戰以來從未有過的現象。

美國批准為2024財年國防開支提供8660億美元，比2023財年增加3.2%，達到該國史上最高水平。北約歐洲盟友預計將首次達到該軍事聯盟設定的國防開支佔國內生產總值（GDP）2%的目標——這是美國前總統特朗普的一大心病，因為許多歐洲盟友之前都沒有達到這一目標。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）今年2月表示，北約歐洲成員國今年的國防開支總額將達到3800億美元。

波蘭遙遙領先

為提升德國聯邦國防軍軍備，德國總理肖爾茨宣布撥出1000億歐元專款。盡管如此，德國仍在追趕北約其他成員國的步伐，例如，波蘭今年的國防開支將佔國內生產總值的4.2%，高居北約各成員國之首。鑑於邊境安全威脅加劇，歐洲東部其他北約成員國的國防開支也遠遠或即將超過2%的目標。因此，各國政府正面臨日益艱難的問題，即如何負擔這些新增的國防預算。由於全球地緣政治緊張局勢和通脹持續，許多國家經濟疲軟，政府財政已捉襟見肘。

「為烏克蘭提供軍事裝備的短期承諾應通過增加債務來兌現。這是政府歷來為戰爭提供資金的方式」，布魯塞爾智庫布魯蓋爾（Bruegel）高級研究員沃爾夫（Gunther Wolff）向德國之聲表示：「但要長期增加國防開支，就需要增加稅收或削減其他開支。從政治角度而言，這是痛苦的決定嗎？當然！但如果把它分攤到各個政府部門，就不會那麼痛苦了。」

德國削減國防以外的預算

由於經濟增長疲軟，德國面臨著稅收減少的情況，因此德國削減了大部分政府部門的開支，也削減了用於國際發展援助的近20億歐元資金。約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）美國-德國研究所（American-German Institute）所長拉斯克（Jeffrey Rathke）接受德國之聲采訪時指出：「德國需要做出一些重大的權衡，需要在政治上加以管理，以免削弱公眾對加強安全和國防的支持。」

一些國家的左派政黨帶頭呼籲俄烏之間實現和平，並引發了關於新增軍費開支是否更應該用於醫療保健或社會福利項目的爭論。拉斯克指出，德國的債務制動措施限制了政府借錢彌補預算缺口的能力，這意味著肖爾茨的聯盟與法國等國相比回旋余地較小。

雖然波蘭的財政狀況比許多西歐國家要好得多，但對於結束波蘭右派民粹主義8年統治的新總理圖斯克來說，兌現競選承諾也並非易事。

其他歐盟國家掙扎著實現北約目標

其他國家，比如那些受2011年歐債危機打擊最嚴重的國家，已經實行了財政緊縮措施，任何進一步的削減都可能影響其公共服務的質量。例如，意大利今年的國防開支預計將佔國內生產總值的1.46%，並已表示，要在2028年前達到北約2%的目標將十分困難。據預測，該國今年的債務與GDP之比將達到137.8%。

其他面臨類似財政困難的國家，如西班牙，可能會發現很難用額外赤字資助新的軍費開支，該國的國防開支預計可能將佔到 GDP的0.5%到1.5%。去年，馬德裡將國防預算提高了26%。

瑞典、挪威、羅馬尼亞和荷蘭的債務負擔較輕。但即便如此，荷蘭極右翼政黨領導人威爾德斯（Geert Wilders）也計劃在社會保障、住房和農業方面投入大量資金，以確保其新的四黨聯盟能夠執政。拉斯克說：「除了財政能力和債務問題外，歐洲各國對威脅認知的差異也影響著這場有關資源分配的爭論。與靠近烏克蘭邊境的國家相比，距離烏克蘭較遠的國家可能不太熱衷於優先考慮國防問題。」

下一個目標：3%？

全球國防開支預計將在未來十年內持續增長。北約2%的國防開支目標最初是在2014年俄羅斯吞並烏克蘭南部的克裡米亞半島後制定的。

去年，在立陶宛維爾紐斯舉行的一次會議上，北約領導人同意該目標通常可以超過2%。迄今為止，德國一直在掙扎著實現最初的目標，現在又提出未來可能將軍費提高至佔GDP的3%，這將對政府財政產生更大的影響。

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