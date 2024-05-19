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無人機互轟！烏克蘭指摧毀37架 俄羅斯稱擊落60架

中央社／ 基輔╱莫斯科19日綜合外電報導
圖為一名正在傳送無人機坐標的烏克蘭士兵。美聯社
圖為一名正在傳送無人機坐標的烏克蘭士兵。美聯社

烏克蘭空軍今天指出，烏國部隊於夜間摧毀俄羅斯出動的所有37架攻擊無人機。俄羅斯官員則聲稱，烏克蘭出動至少60架無人機襲擊俄國多個地區，俄軍擊落多達60架。

烏克蘭空軍說：「防空戰鬥中，襲擊基輔、敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、蘇米（Sumy）、文尼察（Vinnytsia）、日托米爾（Zhytomyr）、切爾卡瑟（Cherkasy）和赫松（Kherson）等州的37架無人機都被擊落。」

烏克蘭敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）在通訊應用程式Telegram發文寫道，有20架無人機於敖德薩州被摧毀。

其他州的軍事和民防當局沒有通報破壞或傷亡相關消息。路透社無法獨立查核前述的資訊。

俄羅斯官員今天說，烏克蘭向克里米亞半島（Crimean Peninsula）發射9枚美國的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，並出動至少60架無人機襲擊俄國數個地區，這次重大攻擊迫使俄羅斯南部一座煉油廠暫停運作。

俄羅斯國防部指出，俄軍防空系統於克里米亞上空擊落9枚ATACMS飛彈，在俄國克拉斯諾達州（Krasnodar）摧毀57架無人機，於貝爾哥羅德州（Belgorod）擊落3架無人機。

當地官員還說，6架無人機墜毀在俄羅斯南部克拉斯諾達州（Krasnodar）斯拉揚斯克（Slavyansk）的一座煉油廠區內。國際傳真社（Interfax News Agency）報導，遭受襲擊後，煉油廠暫停運作。

烏克蘭方面沒有立即發表評論。

俄烏戰爭 俄羅斯 克里米亞 烏克蘭 無人機 飛彈

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