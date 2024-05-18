俄再奪哈爾科夫州1村 澤倫斯基稱防空武器僅夠四分之一

俄羅斯今天宣稱在烏克蘭東北部哈爾科夫州再奪下一座村莊。烏克蘭總統澤倫斯基受訪時說，他預料俄軍在東北部加緊進攻，但基輔目前只握有守住前線所需防空武器的1/4。

法新社報導，俄羅斯上週開始在哈爾科夫州（Kharkiv）發動新一波攻勢。俄國國防部今天表示，其北方部隊集團旗下單位已奪下位在沃爾臣斯克（Vovchansk）附近的斯塔里齊亞村（Starytsya），「並繼續朝敵人的防禦工事深入前進」。

法新社根據來自華盛頓戰爭研究所（Institute for theStudy of War）的資料計算，俄軍本月9至15日間已奪下278平方公里的烏克蘭土地，創下2022年底以來最大進展。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天從基輔接受法新社獨家訪問時表示，俄軍在烏克蘭東北部國界沿線順利推進5至10公里，「我不會說這是一大成功，但我們必須清醒看待，並瞭解到他們正在深入我們的領土」。

澤倫斯基示警，哈爾科夫州的情勢已獲「控制」，但「並未穩定」，「今日我們（只）有約25%的保衛烏克蘭所需（武器），我是指防空部分」。