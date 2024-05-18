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打擊俄境內目標！烏克蘭請求美提供情資 取消美援武器使用限制

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張南韓國防部提供的照片中，一枚ATACMS飛彈於2022年10月的美韓聯合軍演期間發射。資料照片。美聯社
在這張南韓國防部提供的照片中，一枚ATACMS飛彈於2022年10月的美韓聯合軍演期間發射。資料照片。美聯社

華爾街日報17日報導，美國和國防官員表示，烏克蘭已請求拜登政府，協助識別俄羅斯境內的目標，讓烏軍用自己的武器進行打擊，也請求取消使用美援武器對付俄羅斯境內軍事目標的限制。

烏方提出請求之際，正值俄羅斯已在烏克蘭東北部哈爾科夫州取得近18個月的最大的領土戰果。其他美國官員表示，烏克蘭的請求是在過去一周提出，正在接受審核。如果美方打算同意這些變動，可能表明拜登政府的重大政策轉變。

報導指出，拜登政府長期以來一直試圖在支持烏克蘭的同時，降低華府和莫斯科的軍事升級的風險。美國參謀首長聯席會議主席布朗上將告訴跟他一起前往歐洲的記者團，「他們確實請求美國協助打擊到俄羅斯內部，不是特定於一個武器系統，而是打擊俄羅斯人的額外幫助」。

俄軍5月初發動越境突擊，迫使烏軍調動其他地區的部隊與資源，也對兵力已經不足，一直在長期等待新美援軍械的烏軍帶來壓力。

白宮發言人表示，美國目前的政策並不支持提供這類定位協助，或是在俄羅斯境內使用美國武器，「我們不鼓勵或支持俄羅斯境內的襲擊，這是我們長久以來的政策」。

美國已經向烏克蘭提供陸軍「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）和其他武器系統，附帶但書是不得用於打擊俄羅斯領土上的目標。該約定意在降低俄烏衝突可能上升為美俄之間直接交鋒的風險；作為接收武器的條件，烏方表示了同意。

根據報導，美國的禁令，以及拒絕提供烏克蘭可以用自己的無人機和武器系統攻擊俄羅斯境內目標的情報，都限制了烏軍攻擊俄軍位在國境內指揮所及部隊集結點的能力。負責俄羅斯境內打擊的烏克蘭軍情機構發言人沒有回應置評請求。

俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 烏克蘭 美國

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