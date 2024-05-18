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澤倫斯基：俄恐加強攻勢 烏克蘭只接受公正和平

中央社／ 基輔17日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天接受法新社採訪時警告，俄羅斯可能會加強攻勢；他還說，儘管西方呼籲迅速解決問題，但基輔只會接受「公正的和平」。

澤倫斯基也再次呼籲盟國提供更多防空武器和戰鬥機，他說，不讓烏克蘭使用西方捐贈的武器攻擊俄羅斯領土，就是俄羅斯的「最大優勢」。

隨著動員法將於明天生效，澤倫斯基承認烏克蘭軍隊存在人員配置和「士氣」的問題。在俄烏戰爭進入第3年之際，烏軍的武器和人力經常短缺。

俄軍近月逐漸取得進展，本月10日在哈爾科夫地區（Kharkiv）展開攻勢，並於東北邊境取得更大的斬獲。

但澤倫斯基今天表示，烏克蘭將堅守防線，阻止俄羅斯的任何重大突破。他說：「沒有人會放棄。」

澤倫斯基也拒絕法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）提出在巴黎奧林匹克運動會期間休戰的呼籲，稱這將為莫斯科帶來「優勢」，讓俄方有時間調動軍隊和砲兵。

他說，烏克蘭及其西方盟友有「相同的價值觀」，但往往有「不同的看法」，特別是在結束衝突的方式上。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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