法遣兵赴烏？北約恐擴大介入俄烏戰

紐約時報十六日報導，北約組織（ＮＡＴＯ）盟國正愈來愈接近派其軍人到烏克蘭境內訓練烏軍。此舉將又再模糊先前的紅線，恐使美歐更直接拖入俄烏戰爭。

北約正有愈來愈介入的跡象。有報導稱，法國派的一五○名外籍兵團第三步兵團士兵已到烏克蘭，其中大多為砲兵，可能還有一五○○名外籍兵團士兵增援。目前還有波蘭、羅馬尼亞及德國等北約國家派訓練人員至烏克蘭。但北約宣稱，個別國家舉動不構成北約與俄國交戰的條件。

烏軍兵力嚴重短缺，近幾周戰況亦嚴重惡化，故烏克蘭官員已要求美國等北約國家在更靠近前線的地方訓練甫招募的十五萬名新兵，以更快速地就近部署兵力。

美國至今仍拒絕。但參謀首長聯席會議主席布朗十六日坦言，北約派教官赴烏似乎勢不可免，「我們終將走到那個地步」。

布朗的考量在於，這將置北約教官於險境，也很可能代表是否要決定用精準防空武器保護這些教官，而非烏克蘭基礎設施。

作為北約成員，美國有義務依條約保護遭受任何攻擊的北約教官，這恐將美國拖進俄烏戰爭。白宮一直堅稱將不會派包含教官在內的美軍，一位美國官員十六日也重申此一立場。美國政府並呼籲北約盟國也別派兵。

但法國總統馬克宏二月曾提及派西方國家部隊到烏克蘭，聲稱不該排除任何可能性。此後馬克宏仍不依不饒，即使有幾位美國高階外交官請他別談。例如他在英國經濟學人五月刊登的訪談就說，這是值得考慮的合理選項。

愛沙尼亞國安顧問本周說，其政府迄未排除派兵至烏西的可能性，以接替烏軍後備部隊，讓他們能投入前線作戰。立陶宛外長上周也表明支持馬克宏的立場，「立軍在俄烏開戰前，就一直在烏克蘭訓練烏軍，恢復如此慣例可能相當可行」。