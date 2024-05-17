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烏無人機大規模夜襲俄！克里米亞基地3戰機被毀 衛星影像曝光

中央社／ 莫斯科17日綜合外電報導
在美國衛星影像公司BlackSky及太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝的影像中，可看到貝爾貝克空軍基地的主要停機坪有2架戰機燒毀，第3架戰機則停在護堤上。圖為Maxar Technologies拍攝畫面。美聯社
在美國衛星影像公司BlackSky及太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝的影像中，可看到貝爾貝克空軍基地的主要停機坪有2架戰機燒毀，第3架戰機則停在護堤上。圖為Maxar Technologies拍攝畫面。美聯社

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭夜間對俄國本土及克里米亞半島發動新一波無人機攻勢。CNN獨家取得的影像顯示，克里米亞俄國空軍基地日前有3架戰機及多棟建築被毀。

法新社報導，這波襲擊是烏克蘭這幾週以來，所發動最大規模的空中攻勢。

美國有線電視新聞網（CNN）獨家取得的衛星影像顯示，遭俄羅斯占領的克里米亞半島（Crimea）港口城市塞凡堡（Sevastopol）附近貝爾貝克（Belbek）空軍基地，15日有3架俄國戰機被毀，數棟建築受損。

在美國衛星影像公司BlackSky及太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝的影像中，可看到貝爾貝克空軍基地的主要停機坪有2架戰機燒毀，第3架戰機則停在護堤上。衛星影像也顯示，附近有一棟建築物被摧毀，另一棟則嚴重受損。

當被問及烏方是否曾襲擊貝爾貝克，烏克蘭南部軍區發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）昨天回應：「由於目前並無經過核實的資訊，我們此刻無法宣布任何細節。」

俄軍則表示，夜間在俄羅斯南部、克里米亞半島及黑海（Black Sea）遏止或擊落超過100架烏克蘭無人機。

俄羅斯西部貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）指出，一個家庭在該州的邊境附近駕車行駛時遭一架無人機擊中，導致母親及其4歲幼子身亡。

根據當局，在俄羅斯南部克拉斯諾達州（Krasnodar）海岸城鎮土普塞（Tuapse），兩架烏克蘭無人機擊中一座煉油廠並引發大火，火勢後被撲滅。

CNN 俄烏戰爭 俄羅斯 停機坪 克里米亞 戰機 烏克蘭

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