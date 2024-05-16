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估俄軍1週奪278平方公里烏領土 獲1年半最大戰果

中央社／ 巴黎／基輔16日綜合外電報導
根據華盛頓戰爭研究所（ISW）數據計算，發現俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫州及南部地區展開攻勢1週來，已奪取278平方公里的烏克蘭領土。路透
根據華盛頓戰爭研究所（ISW）數據計算，發現俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫州及南部地區展開攻勢1週來，已奪取278平方公里的烏克蘭領土。路透

法新社根據華盛頓戰爭研究所（ISW）數據計算，發現俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫州及南部地區展開攻勢1週來，已奪取278平方公里的烏克蘭領土，是俄國一年半來所獲最大戰果。

本月9日至15日之間，俄軍在哈爾科夫州（Kharkiv）奪取257平方公里，其他地區則是21平方公里。這是俄羅斯2022年12月中旬以來所取得的最大斬獲，當時俄國在哈爾科夫及南方地區受挫後，又重新占領東部的盧甘斯克州（Lugansk）領土。

烏克蘭軍方今天則表示，在哈爾科夫州部分地區成功阻止俄軍推進。

烏克蘭軍方發言人說：「我軍已穩定部分局勢，制止敵方在某些地區和地點推進。」

俄羅斯在兩條戰線上推進，凸顯彈藥及人力嚴重短缺大幅削弱烏克蘭軍，為俄軍蠶食烏國領土鋪路。

今年以來，俄軍已奪取約800平方公里的烏克蘭領土，超過去年全年所奪取的約600平方公里。

2022年2月24日俄烏戰爭開打後，俄羅斯已奪取6萬5336平方公里的烏克蘭領土，占烏國國土面積（排除2014年已遭俄國吞併的克里米亞半島）將近12%。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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