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至少16名斯里蘭卡退役軍人 參與俄烏戰爭陣亡

中央社／ 新德里16日專電

繼印度媒體早前披露有印度人在俄烏戰爭前線喪命之後，斯里蘭卡國防部最近也證實，至少有16名退役斯里蘭卡軍人在俄烏戰爭中陣亡。

斯里蘭卡國防部長滕納孔（Premitha Bandara Tennakoon）昨天在可倫坡召開的記者會上說，自5月9日開始，總計接到287件投訴，稱斯里蘭卡退役軍人被人口走私集團送到俄烏戰爭前線。

滕納孔說，有16名斯里蘭卡退役軍人不幸在戰鬥中死亡，斯里蘭卡政府正全力營救其餘的人口走私受害人，同時也針對人口走私活動展開調查，希望受害家屬或知情人士提供線索。

他並未提及這些斯里蘭卡退役軍人是為哪一方戰鬥，但斯里蘭卡國會議員瓦勒波達（Gamini Waleboda）在一場國會質詢會上說，他們是與俄羅斯軍隊一同作戰。

瓦勒波達聲稱，他們是被人口走私團以高薪資以及不會參與戰鬥等承諾，誘騙到俄烏戰爭前線。

今年2月，印度媒體也曾披露印度人被騙去俄羅斯參與俄烏戰爭的情事，印度外交部當時呼籲印度民眾保持謹慎、遠離衝突。

根據印度人報（The Hindu）當時的報導，2023年累計大約有100名印度人受聘到俄羅斯，雖被告知只是從事炊事等後勤工作，但卻在接受短暫軍事訓練後，被俄羅斯軍隊強行送上前線，攻打烏克蘭

至少有2名印度人因而喪生，印度外交部在與俄羅斯當局交涉之後，成功讓部分被騙去的印度人退出俄羅斯軍隊。至於獲救印度人當中有多少人返鄉，則暫無官方數字。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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