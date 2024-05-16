俄發動哈爾科夫攻勢 拉扯戰線讓烏軍備多力分

俄烏目前在烏克蘭東北部邊城沃爾臣斯克（Vovchansk）交戰。俄軍在戰線上展開新攻勢，逼迫還在苦等新一批美援武器抵達的烏軍得從戰線他處調兵增援，備多力分。

華爾街日報指出，沃爾臣斯克距俄國邊界不到5公里，攻入沃爾臣斯克是俄軍朝哈爾科夫（Kharkiv）州推進攻勢的一環，迫使烏軍得從烏東前線調兵增援東北，並對首府兼烏克蘭第2大城哈爾科夫市加壓。俄軍10日跨境展開這波攻勢後已奪下多座村莊。

烏方官員與西方分析師表示，俄軍數量不足以取得重大突破或直接攻擊哈爾科夫市，但這波推進迅速搶佔村落並能讓兵員已然吃緊的烏軍更加備多力分。烏克蘭軍方坦承已將沃爾臣斯克周邊及西面另一村莊的部隊後撤，但正為收復陣地作戰。

美方官員表示，新批准的援烏物資已運抵，俄方趕在烏軍補充力量前搶攻。新一批援烏武器包括射程較遠的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），可打擊烏克蘭境內所有俄軍目標。然應拜登政府要求，基輔承諾不會用美製武器打擊俄國領土，包含這波新攻勢在俄國境內的源頭。

軍事分析師們指出，俄軍上週發起這波哈爾科夫攻勢時，烏軍有些措手不及－許多單位不在陣地、包含沃爾臣斯克在內的部分邊界地區也沒有堅實防禦工事。

目前烏克蘭已從連月來始終在激戰的烏東頓內茨克（Donetsk）抽調一些最精銳部隊增援哈爾科夫防禦，然而美國上月批准的大部分武器裝備仍未抵達前線，導致烏軍彈藥仍缺。

俄軍對沃爾臣斯克投擲重型滑翔炸彈，也以火砲猛轟，並用柳葉刀（Lancet）自殺無人機獵殺烏軍目標。

在維也納的軍事分析師加迪（Franz-Stefan Gady）表示，俄軍藉由在多個軸線發動攻勢，盼進一步壓縮兵員短缺的烏軍。

加迪說：「（俄軍）主要想迫使烏軍拉走資源，以利在烏東朝察蘇夫雅（Chasiv Yar）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）兩大重要據點推進。實際上是要製造烏軍疲於奔命，烏軍根本沒有足夠人力來填補所有防線空缺。」